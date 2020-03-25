躁男快餐店與女友互毆如上演MMA　花生友得知爭執真相笑出聲

「戴綠帽」對不少男士來說是人生最痛，遇上時反應過激一點也不出奇。有網民日前於facebook群組分享短片，一名男子懷疑「被帽」，與女方在快餐店上起口角繼而動武，兩人不斷互罵同時出手，猶如上演一場情侶MMA，直至餐廳經理介入始停手。不過兩人爭吵未有停止，男友一時「火遮眼」，大聲說出一句：「我幾X冇面，由頭笠到落腳呀」，令旁觀的「花生友」頓時明白爭執原因不禁失笑。

網上流傳短片，可見一對男女疑因出軌問題於快餐店內爭執，猶如上演一場情侶MMA。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」片段截圖）

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該短片日前被上載至fb群組「巴打絲打 Facebook Club」，可見背景為一間連鎖快餐店，涉事男女站於餐檯旁對罵，地上滿是倒瀉的飲品及食物，男子指責正在用手機的女子：「你有冇幫過我一次？偷過我幾X多次錢？」沒料成為出手的導火線，男子憤怒之下出掌打向女方，而女子亦非省油的燈，立即舉手擋住，一時以手機及手袋還擊，男方似乎被殺一個措手不及，只能急急以手阻擋，同時質問對方：「係咪發神經呀！」

男方其後搶去手袋，一手扯住女方頭髮，將其推向牆邊，女子亦不甘示弱，出盡全身之力，反將男子推向餐廳另一端的垃圾筒旁，形勢在電光火石之間逆轉之餘還令男子節節敗退。兩人其後互扯頭髮扭作一團，幾乎雙雙倒地。這時餐廳經理走近，表示已經報警，兩人才停下動作。

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後來有好心食客為女方拾回手機，男子看到即指着手機怒罵：「你睇，又有第二個呀？你喺人哋嗰度3日2夜呀！」而女方則反駁稱「我喺你嗰度畀你打我呀！每一日都係」，男子聞言反指女方心虛，又指責對方以手機及手袋打他，令他非常丟架：「我幾X冇面，由頭笠到落腳呀！」

有在場「花生友」聽到男子的話，立即明白兩人爭執的原因，忍不住即場失笑，片段隨即完結，未有交代事件發展。網民看過短片各有意見，有人認為片中男女於公眾場所打架非常不智，「知道無面仲大大聲講出嚟，好啦，宜家全部人都知你戴帽喇」、「打女人已經唔啱，仲要唔夠打」。

另有網民「突破盲點」，指出片中男女，以及多名在場食客用餐後均未有戴上口罩，質疑防疫意識太低，或是片段屬「舊料回帶」。