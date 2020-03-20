柴灣情侶搭巴士漏電話　追車追到索晒氣　善心街坊提前落車交還

「願天下遺失電話者都可找回！」有柴灣街坊facebook分享近日乘搭巴士的親身經歷，指看到同車情侶下車後，女方在褲袋左找右找，樓主一看即發現原來她遺下了電話在巴士上，縱使未到目的地，超好心的樓主還是決定在提前下車，把電話物歸原主，獲網民激讚。

有柴灣街坊於facebook分享近日乘搭巴士的親身經歷，表示同車有對情侶下車後，才發現原來遺下了電話，於是特意下車交還物主。（資料圖片）

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一名女街坊於fb群組「柴灣人柴灣事」撰文，指近日搭巴士時一對情侶下車，她從車窗外望看到女方慌張地不斷伸手進褲袋找東西，樓主走到情侶剛坐的位置，看到一部電話被遺留在座位，因估計情侶會追車，故決定先幫忙保管，並提前下車交給他們。

一如樓主所料，失主男朋友果然在追巴士，「不過架車到站落晒客佢都未跑到」，樓主遂提前下車，「我落咗車仲舉起部電話向佢揮手，等佢唔使再跑」。但對方似乎未有為意，全心專注在追巴士，樓主只好大叫「喺到喺到」，對方即停下來不斷邊喘氣邊道謝，最後亦成功物歸原主。

樓主表示同車有對情侶遺下了電話，於是特意下車交還物主。（示意圖，Getty Images）

樓主續解釋，今次完全是偶遇的意外，「我平時都係坐上層樓梯後右邊第一排嗰個位，唔知點解今日會坐左邊仲要坐後咁多，如果唔係都見唔到你落車後嘅一系列動作幫你執番部電話」。她又稱：「希望所有人都能跌咗電話都執得返。」

樓主望見其男朋友一直在追巴士以拾回電話。（示意圖，Getty Images）

不少網民亦留言激讚樓主善心幫忙，「好彩有你咋」、「好人有好報」、「柴灣人有愛」、「祝福你好人一生平安」。

樓主後來回覆指，沒想到事件引來網民熱討，稱自疫情爆發後，網上一直有太多負面消息，於是才公開分享其親身經歷的好事，「我希望呢個疫症除能盡早平息外，最好最理想就緊係唔好喺香港爆發啦，但就算真係要爆發，都唔好喺柴灣小西灣度爆囉，大家加油」。

（fb群組「柴灣人柴灣事」）

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