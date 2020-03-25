新冠肺炎│鑽石公主號清艙17天後病毒仍存活　近2成人無病徵

郵輪鑽石公主號至今造成712人確診新冠肺炎，美國疾病管制與預防中心（CDC）最新研究更發現在郵輪清艙 17天後，艙內仍然發現新冠病毒存在，反映病毒可存活在物體表面長達 17天，比之前的研究顯示病毒可以在塑料上存活9天更久。

郵輪鑽石公主號最少造成712人確診新冠肺炎。（資料圖片）

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CDC的人員在乘客離開船艙17天後，於有症狀和無症狀感染的乘客的房間內都發現新冠病毒痕跡。不過，值得注意是，當時客艙尚未消毒。CDC前主任弗里登博士（Dr. Tom Frieden）形容，「就像蚊子在傳播瘧疾，蝨子在傳播石灰病一樣，遊輪也在傳播冠狀病毒」。

研究亦發現，鑽石公主號的乘客在隔離前已經開始傳播病毒，而隔離實施後船員的感染達到了頂峰。研究表示，有17.9％的被感染者從未出現症狀，這可以部分解釋為什麼船上乘客和船員出現高感染率。

早前德國格來斯瓦德大學（University of Greifswald）回顧 22 項過往研究文獻，發現包括 SARS、MERS及HCOV 等冠狀病毒，都能存活於物體表面，例如金屬、玻璃及塑膠材質上，存活時間從 2 小時到 9 天不等，可存活在塑膠製品表面的時間則最長。

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