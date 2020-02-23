【鑽石公主號】日醫護受欺凌當「細菌」對待 　仔女遭拒返幼稚園

新型冠狀肺炎疫情肆虐全球，日本確診個案已上升至770宗，當中郵輪「鑽石公主號」共確診634例。前線醫護人員要首當其衝接觸高危病人，不過日本災害醫學會（JADM）昨日（22日）發表聲明，指出不少冒生命危險的醫療人員被當成「細菌」對待，不但遭受排斥，就連部份子女所就讀的幼稚園都要求他們不要上學，事件引起廣泛討論。

連日在鑽石公主號、政府包機乘客安置設施等處理新冠肺炎疫情的前線醫護人員，最近結束任務返回職場時卻飽受欺凌。（資料圖片）

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有日本媒體報道，連日在鑽石公主號、政府包機乘客安置設施等處理新冠肺炎疫情的前線醫護人員，最近結束任務返回職場時卻飽受欺凌，當中包括日本災害醫學會（JADM）所屬成員。這批醫護人員以災害派遣醫療小組（DMAT）的成員身份，前往例如鑽石公主號等疫情現場執勤。

這批醫護人員以災害派遣醫療小組（DMAT）的成員身份，前往例如鑽石公主號等疫情現場執勤。（TBS片段截圖）

醫學會理事會昨日發出聲明指，該批醫護人員自結束任務，返回各自的醫療機構後，遭受同事、上司不公平對待，不只被當「細菌」疏遠他們，部份醫護人員的上司更要求他們為前往疫情現場執勤一事道歉。

而事件更影響到他們的子女，有受害者稱小朋友近日亦被就讀的幼稚園要求不要上學，醫學會理事會表達強烈抗議，稱完全難以置信，而且是不能接受。

聲明中又提及，醫學會要求改善職場欺凌問題，因為這已是與人權攸關，基於偏見的抨擊是不應被允許的，社會應採取行動，希望疫情能夠受到控制之餘，也能確保類似事件不會再發生。

（JADM、TBS）