【新冠肺炎】21歲少女成英最年輕死者　母：仍以為只是普通病毒？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，英國白金漢郡（Buckinghamshire）21歲女子米德爾頓（Chloe Middleton）早前確診，延至上周六（21日）不幸離世，家屬其後在Facebook發文，呼籲公眾必須認真抗疫。

米德爾頓的姨媽米斯特里（Emily Mistry）在Facebook寫道：「我美麗又善良的外甥女感染（新冠病毒）不治，她的健康向來無問題，我們至今仍無法相信她已死，只是盡力去克服悲痛。」她促請公眾依照政府指引，盡自己所能抗疫，「我們的生活已發生巨變，除非所有人都立即採取行動保護自己和他人，否則這種不安和痛苦將繼續延長。」

米德爾頓媽媽迪安娜（Diane）亦謂：「所有以為那只是一種普通病毒的人，請你們再三思量，它已經奪去我愛女的性命了」；米德爾頓的妹妹（Amy Louise Middleton）表示，與家姐有很多美好的回憶，她永遠不會忘記，「千萬不要輕視這次疫情，因為你不會知道之後會發生甚麼事」。

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英國考文垂大學（Coventry University）醫院首席醫學總監帕特爾（Kiran Patel）稱，當地一名18歲少年早前確診，周一（23日）逝世，惟死者有潛在的健康問題，死因與新型冠狀病毒無關。

截至周三，英國累計8080宗確診個案，共422人不治。英國王儲查理斯王子（Prince Charles）周三（25日）確診，未知感染途徑，其妻子康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla, HRH The Duchess of Cornwall）的病毒檢測結果則為陰性；二人目前在蘇格蘭的住所自我隔離。

衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）周二（24日）宣布招攬25萬名義工協助應對疫情，同時會額外調派3.5萬名醫護人員參與前線工作，當中包括退休醫生和護士，以及就讀最後一個學期的應屆醫科學生；當局同時加強防疫措施，限制居民外出，而有關措施將維持至少三周。

↓↓↓疫情下的英國

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