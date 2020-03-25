【新冠肺炎】英國王儲查理斯確診　翻查行蹤可能同佢有關

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情席捲政界人物，BBC引述英國王室消息，現年71歲的威爾士親王、英國王儲查理斯（Prince Charles）對冠狀病毒測試呈陽性反應，確診新冠肺炎。王室稱查理斯病徵輕微，身體狀況良好，過去數天一直在家工作。72歲康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla, HRH The Duchess of Cornwall）亦接受檢試，但沒有中招。二人現時在蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）自我隔離，目前無法確定王子從哪裡感染病毒。

克拉倫斯宮發言人指，王儲查理斯（Prince Charles）和康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla, HRH The Duchess of Cornwall）正在蘇格蘭接受隔離。（資料圖片）

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王儲確診的消息傳出後，不少網民先擔心英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）的安全，高喊「God Save the Queen」（天佑女王），但白金漢宮19日已發聲明，英女王已和菲臘親王抵達溫莎堡（Windsor Castle）居住，消息指她身邊只有8名侍從，連子孫都無法和他們見面。當地傳媒在23日報道稱，英女王已讓約100名侍從放假回家。

王儲查理斯夫婦早前已離開官邸，前往蘇格蘭暫住，二人位於倫敦的宮邸克拉倫斯宮（Clarence House）要封鎖至少3個月。不過，今日克拉倫斯宮的發言人指查理斯確診新冠肺炎，現時查理斯與夫人卡米拉正根據政府及醫生建議，留在蘇格蘭巴爾莫勒爾自我隔離，王儲過去幾天一直在家裏工作。

英王儲查理斯（Prince Charles）確診消息傳出後，不少人擔心英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）的健康，但後者早前已抵達溫莎堡居住，消息指子孫都無法和她見面。（資料圖片）

查理斯王子（右三）曾與早前宣布確診的摩納哥親王出席一個水資源會議。（「WaterAid International」Twitter圖片）

發言人補充，王儲查理斯最近幾周有不少公職活動，目前無法確認他是從哪裏感染病毒。不過，專門跑英國王室新聞的ITV新聞編輯Chris Ship在Twitter分析，摩納哥親王王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）早前（19日）確診，9日前（3月10日）他曾與查理斯在倫敦一同出席一個關於水資源的會議，令人懷疑會否是摩納哥親王傳染給查理斯。

（綜合）