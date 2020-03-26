處男都生性病？台灣初中生手指冒椰菜花　爸爸揭全因表哥「貪玩」

大家只要聽到「椰菜花」都會與性行為聯想在一起！台灣一名初中生由爸爸陪診就醫，主訴食指上長了4、5顆東西，醫生一眼認定是「病毒疣」，建議手術切除，沒想到病理報告出來竟是椰菜花，讓爸爸當場氣炸，認為兒子在外亂搞。沒想到2週後，爸爸自行找上醫生，表示誤會兒子，驚爆這一切都是「表哥」惹的禍。

台灣初中生感染性病，「真兇」竟然親表哥。（《醫師好辣》截圖）

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處男都可以感染椰菜花？親表哥傳染性病的途徑竟是…（點圖放大▼▼▼）

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台北市立聯合醫院皮膚科醫生陳建宇醫生指出，皮膚是人體的最大器官，病毒疣是皮膚最常見的感染疾病之一。若身上忽然發現一些表面粗糙的硬結節、游泳完發現腳底出現帶有黑點的硬塊、臉上出現疑似粉刺卻越摳越多、在不安全的性接觸後發現生殖器附近有不明顆粒斑塊，都可能是病毒疣找上你了。

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