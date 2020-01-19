【健康百科】16歲少女離奇惹性病下體生椰菜花　「真兇」竟是哥哥

如非在街市餐廳，普通人聽到「椰菜花」都會面色一沉，以為是私生活不檢點，甚至濫交所致的性病，但其實就算沒有性接觸一樣有機會惹上菜花。台灣一名16歲女高中生在家人強迫下求診，原來她下體長了3朵椰菜花，被家人懷疑私下性生活混亂。女生堅稱自己沒發生過性行為，惟家人堅決不信，最後醫生才發現「真兇」竟然是女生的哥哥。

16歲少女下體離奇生椰菜花，家人一開始以為她私生活混亂。（示意圖／資料圖片）

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俗稱「椰菜花」的性病疣不一定只經過性行為感染，台灣醫生江坤俊在節目《醫師好辣》分享個案，指一名16歲還在讀高中的少女被媽媽和姑姑帶到醫院，甚至迫她脫褲子讓醫生檢查，醫生一看就發現她的私處生了「3個椰菜花」。少女不斷澄清自己未有性經驗，可惜媽媽只是氣得不和她說話，家人們都不信她，認定她偷嘗禁果。

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少女的姑姑問醫生，椰菜花是否要經性行為傳染，江醫生指16歲理論上不會，但現在的人很早熟，所以事情很難說。家人聞言認定少女在外面亂搞染病，江醫生便馬上解釋，指椰菜花大部分是通過性行為傳染，但還有其他感染方法，不能斷言少女私生活混亂。

少女在求醫幾天後終於發現「兇手」，原來她的哥哥在外面染上了椰菜花卻不敢跟家人說，少女又和哥哥共用同一條毛巾，就這樣不知不覺下被哥哥傳染。

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較早前曾有女子懷疑在浸溫泉時，因沒有墊毛巾坐在一旁而染上HPV病毒導致生椰菜花，分享個案的台灣聯合醫院仁愛院區婦產科主任詹景全醫生指，現時人類已知的HPV病毒有約100至200種，高危型的例如HPV16及18會容易致癌。

舉例女性子宮頸一旦感染高危型HPV再長期受到刺激，健康子宮頸細胞就有可能增生，變成子宮頸癌細胞，或是其他生殖器官的癌症。反而一些低危型的HPV病毒如HPV6及11就可能引發性病疣。