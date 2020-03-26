【新冠肺炎】泰國民眾爆笑泰式防疫　90度彎腰奇招保持社交距離

「泰」有創意了！新冠肺炎疫情下，各地民眾都保持社交距離，避免因親密接觸而感染病毒，但究竟要距離幾遠才足夠？近日網上流傳泰國民間的創意防疫政策，包括坐電單車時前後座中間騰出兩個身位；到櫃枱處理文件都要使出「軟骨功」、「擲彩虹」式姿勢等，有趣得來又寫實，笑爆網民。

【泰式防疫】民眾想化緣，都要對住和尚恭敬「鞠躬」而不失距離。（fb「那一年我們在曼谷 - 曼谷幫」圖片）

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泰國總理巴育宣布，從本月26日至4月30日全國實施緊急狀態，包括給予官員更多權限，並允許設置檢查站以減少民眾流動。另外所有乘搭鐵路系統的乘客，在車站及列車上必須戴上口罩，並規定在車上要保持社交距離。

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全民抗疫下，泰國人只能苦中作樂，網絡上就流傳一系列「泰式防疫」照片，示範了何謂最完美的距離。有民眾到櫃枱辦理文件，要90度直角彎腰兼單手盡量伸前，才能簽署文件，姿勢猶如在玩「擲彩虹」；即使想行善積德「化緣」，都要向和尚恭敬「鞠躬」而不失距離；至於「飛女正傳式」抱緊坐電單車的畫面亦難再見，兩人之間保持兩個身位距離。

曼谷有咖啡店則推出防疫措施，店員用拉繩方式將裝有飲品的貨車，運到顧客面前。（路透社）

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曼谷有咖啡店則推出防疫措施，店員用拉繩方式將裝有飲品的小貨車，運到顧客面前，以避免近距離接觸。

（綜合）