新冠肺炎| 湖南商場暫停營業2個月　室內動物園滿布餓死動物屍體

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在內地稍為放緩，所有地區已經逐步解封，湖南長沙一個商場由2月開始暫停營業，員工查看商場內室內動物園的情況，不料發現大批動物屍體，相信是因為沒有足夠的飼料，又沒有打理，令動物全部餓死。

商場近日重開後，驚見園內滿佈倉鼠、松鼠、蜥蜴、青蛙等動物屍體。（網上圖片）

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該動物園「動物派對」主題樂園於去年12月開業，位於長沙雨花區一個商場內，動物有達200多隻，包括羊駝、松鼠、香豬、蜥蜴、蜘蛛、蛇等。因為疫情的問題，商場自2月起暫停營業，按照商場的要求，動物園要自己安置和轉移動物。

不過，近日重開後，驚見園內滿佈倉鼠、松鼠、蜥蜴、青蛙等動物屍體。內地記者隨同員工李平前往動物園內視察，當時店門未有關上，記者繞開圍欄進入室內，隨即發現幾隻小倉鼠、貂和松鼠的屍體，有些蜥蜴和蛙的屍體已經變乾，但亦有一隻活生生的野兔在面前跳過，李平稱，「前段時間聽說他們運走一批動物，或許這只是不小心遺落下的」。

動物園的前飼養員張女士指，她離職前已發現動物的身體出現問題，由於商場不允許開暖氣，羊駝受不住寒冷死亡。她指，園內沒有充足飼料儲備，甚至面臨斷糧的情況。

記者進入室內動物園，隨即發現幾隻小倉鼠、貂和松鼠的屍體。（網上圖片）

另外，李平也投訴動物園拖欠薪金，他1月初入職，主要負責巡場，他指，包括他在內至少有6名員工被拖欠薪金，園方曾稱在本月15日發放部分工資，但後來延至4月初和5月才發放。

商場經理表示，2月初曾要求園方將動物運走，同時清潔消毒動物園，未來會督促園方盡快處理動物屍體。動物園負責人則，動物致死原因與氣候及停業有關，但否認店內飼料儲備不足，表示2月初已將動物轉運至其他飼養場，正與相關部門聯繫，統一集中焚毀動物屍體，並承諾4月會向員工發放工資。

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