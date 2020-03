【新冠肺炎】15個感動瞬間　醫護取消婚禮、親人隔窗探孫

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情全球肆虐,德國、意大利及伊朗等地都有死亡個案大增的情況。多國政府推行「封國、封城」等措施,亦要求國民不要外遊,留在家中以及保持社交距離等。但疫情下,卻有不少洋蒽滿滿的暖心感人小故事。

Facebook@Benjamin Ong

儘管新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球,各國政府呼籲國民留在家中及保持社交距離。在新加坡,有前線醫護Benjamin Ong為抗疫堅守崗位,決定暫時取消婚禮。更在社交網站上載抗疫期間,因長期配戴防疫用具時留下的印痕,又指「一直努力堅持甚至取消婚禮,只因大家都知道每一條生命都是珍貴的。」(...when you have to cancel your wedding reception because both you and your significant other are front liners and you both are needed to fight the “war” because LIVE MATTERS.)帖文獲大批網民讚好及分享,指Benjamin是英雄。

▼▼▼▼點擊看更多疫情下的暖心瞬間▼▼▼▼

自從1月內地爆發新型肺炎(俗稱武漢肺炎),到2月初香港陸續封閉出入內地關口,以內地旅客為主的訪港人數大跌,香港人又因為安全起見足不出戶,以下多區的寧靜面貌,可能你多年來從未見過。

▼▼▼點擊下圖看香港市面疫情前後對比▼▼▼

