【新冠肺炎】15個感動瞬間　醫護取消婚禮、親人隔窗探孫

開罐
撰文：
最後更新日期：

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐，德國、意大利及伊朗等地都有死亡個案大增的情況。多國政府推行「封國、封城」等措施，亦要求國民不要外遊，留在家中以及保持社交距離等。但疫情下，卻有不少洋蒽滿滿的暖心感人小故事。

Facebook@Benjamin Ong

儘管新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，各國政府呼籲國民留在家中及保持社交距離。在新加坡，有前線醫護Benjamin Ong為抗疫堅守崗位，決定暫時取消婚禮。更在社交網站上載抗疫期間，因長期配戴防疫用具時留下的印痕，又指「一直努力堅持甚至取消婚禮，只因大家都知道每一條生命都是珍貴的。」（...when you have to cancel your wedding reception because both you and your significant other are front liners and you both are needed to fight the “war” because LIVE MATTERS.）帖文獲大批網民讚好及分享，指Benjamin是英雄。

▼▼▼▼點擊看更多疫情下的暖心瞬間▼▼▼▼

+15
+14
+13

自從1月內地爆發新型肺炎（俗稱武漢肺炎），到2月初香港陸續封閉出入內地關口，以內地旅客為主的訪港人數大跌，香港人又因為安全起見足不出戶，以下多區的寧靜面貌，可能你多年來從未見過。

▼▼▼點擊下圖看香港市面疫情前後對比▼▼▼

+26
+25
+24

想看更多香港市面疫情前後對比？即按新冠肺炎｜21組圖片對比疫情前後的香港　山頂上水迪士尼難得寧靜看全文！

讓戀愛可以持續到天長地久　專家教5招愛情保鮮術｜拍拖要考牌#21
新冠肺炎｜被解僱或減薪家用要點畀？　專家4招教職場初哥拆解
日本女生票選最無法理解的男生打扮Top7　戴飾物都出事？
Photoshop大神有求必應　爆笑成全網民20個騎呢改圖願望｜多圖
懶人健身｜日本大熱5分鐘懶人減肥法　 一星期坐著做練成六嚿腹肌
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。