【新冠肺炎】15個感動瞬間　醫護取消婚禮、親人隔窗探孫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐，德國、意大利及伊朗等地都有死亡個案大增的情況。多國政府推行「封國、封城」等措施，亦要求國民不要外遊，留在家中以及保持社交距離等。但疫情下，卻有不少洋蒽滿滿的暖心感人小故事。

Facebook@Benjamin Ong

儘管新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，各國政府呼籲國民留在家中及保持社交距離。在新加坡，有前線醫護Benjamin Ong為抗疫堅守崗位，決定暫時取消婚禮。更在社交網站上載抗疫期間，因長期配戴防疫用具時留下的印痕，又指「一直努力堅持甚至取消婚禮，只因大家都知道每一條生命都是珍貴的。」（...when you have to cancel your wedding reception because both you and your significant other are front liners and you both are needed to fight the “war” because LIVE MATTERS.）帖文獲大批網民讚好及分享，指Benjamin是英雄。

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自從1月內地爆發新型肺炎（俗稱武漢肺炎），到2月初香港陸續封閉出入內地關口，以內地旅客為主的訪港人數大跌，香港人又因為安全起見足不出戶，以下多區的寧靜面貌，可能你多年來從未見過。

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