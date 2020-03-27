【新冠肺炎】美國大媽超市狂咳　「我有病毒」搞到27萬貨品全丟掉

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美國賓夕法尼亞州漢諾威鎮（Hanover）35歲女子契爾科（Margaret Cirko），周三（25日）在一間名叫「格瑞迪」的超市（Gerrity's Supermarket）內不斷對著貨架上的物品咳嗽，更聲稱帶有病毒，警方接報到場將她拘捕；超市事後進行全面消毒，並悉數將總值約3.5萬美元（約27萬港元）的貨品丟掉。

超市負責人法蘇拉（Joe Fasula）透露，契爾科與店方曾發生不愉快事件，當日職員發現她不斷刻意對著麵包架、凍肉櫃及其他貨品咳嗽，於是報警，警方抵達後以涉嫌恐襲將她拘捕。有目擊者稱，契爾科曾大叫「我有（新型冠狀）病毒！如今你們全部都將生病！」

法蘇拉表示，雖然契爾科的行為相信純粹是惡作劇，她沒有真的染病，但店方絕不會拿顧客的健康冒險，「我們沒有選擇，只能將她接觸過的所有貨品全部丟掉。」他說，已安排15名職員及衛生部人員對契爾科在超巿內接觸過的地方，進行全面清潔和消毒。

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警方發表聲明稱會，將安排契爾科接受病毒檢測，以及轉介至精神科醫院進行精神健康評估，待她出院將提出檢控。法蘇拉非常感謝當日所有願意提供協助的人，並認為今次事件證明了店方的緊急應變指引非常有效。

故意播毒或被視為恐怖分子

美國司法部副部長羅森（Jeffrey Rosen）周二（24日）在一份備忘錄指出，故意散播新型冠狀病毒的人相當於「恐怖分子」，「我們不會容忍任何企圖拿新型冠狀病毒來對付美國人的行為，我們必須竭盡所能、在這個讓人不安的時期，保護美國人的權利及安全」；惟他並未透露美國是否已出現此類惡意播毒的案件，或該備忘錄只是為了防患未然。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的統計數據顯示，截至周四（26日），當地的確診個案增至82404宗，超越中國和意大利，成為最多人確診的國家，另外有最少1178人死於疫情。

▼疫情下的美國

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