【新冠肺炎】97歲婆婆確診13日KO病毒　成韓國最年長康復者

韓國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情開始緩和，全國累計9332宗確診個案，不少人陸續病癒出院，慶尚北道最近有97歲老婦戰勝病毒，在入院10多天後獲准出院，成為韓國最年長的康復者。她後來受訪時坦言，得知染病的一刻，「還想着這是最後一次和家人見面了，但現在能再次看到兒子，真的是無法言喻的開心。」

韓國97歲黃婆婆（中）日前確診新冠肺炎，她經歷13天治療後於3月25日病癒出院，並繼續居家隔離。（Newsis圖片）

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黃婆婆出院後第二天即正常進食，吃的東西與確診前無太大差別，並正服用腸胃相關藥物。（韓聯社Twitter）

自新冠肺炎爆發以來，長期病患和老人家一直是高危族群，死亡率較其他人高。韓國婆婆黃英珠（音譯，황영주）過去時常到訪清道郡的一間日間療養院，後來該院出現確診患者，整間設施關閉消毒，結果她在本月13日證實確診。雖然黃婆婆幾乎沒有病徵，但由於年齡大屬高危人士，故立即被轉移到浦項醫療院。她事後回想，當時心裏比身體更難受，因為「覺得是與兒子、家人最後一次（見面）了」。

與母親一起生活的73歲二子洪某表示，由於自己也須隔離，無法到醫院查看母親情況，打電話也與無法與母親直接對話，他還曾經懇求母親把手機帶入病房，以便聯絡。據報黃婆婆很快便適應醫院生活，也積極地接受治療。經過13天診治，她終於在兩次檢測中呈陰性，在周三（25日）回家繼續居家隔離。

黃婆婆在出院後第二天即正常進食，吃的東西與確診前沒有分別，正服用腸胃相關藥物，以盡快恢復健康。目前家人只擔心婆婆會否因長時間住院而有憂鬱，但形容她很期待再次與療養院的人重聚。洪某亦表示，「希望年近百歲母親的痊癒故事，能為其他確診者帶來幫助」。

（韓聯社）