日本第一牛郎Roland變身YouTuber　自爆12小時不看手機秘技

日本第一牛郎Roland曾自信的稱：「世界上只有兩種男人：我，和我以外的。」今年27歲的他除了是男公關，更是模特兒及老闆，不過他又再開展KOL事業，今年三月正式進軍YouTube開設個人頻道「THE ROLAND SHOW」，希望以拍片方式與粉絲及觀眾交流。他早前分享自己工作時的日常，日前他絕密公開每天起床後的生活及行程，更自爆如何不做手機奴隸，一招做到12小時禁手機。

日本第一牛郎Roland今年27歲，除了是男公關，更是模特兒及老闆，不過他又再開展KOL事業，在今月正式開設個人的YouTube頻道「THE ROLAND SHOW」，希望以拍片方式與粉絲及觀眾交流。（ホストROLAND-official圖片）

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近日Roland於YouTube上載片段分享早上生活，他在片中解釋指，因為每日生活不同，如果平常無特別計劃，每早9至10點便會起床，又指每晚睡覺前亦會把加濕器的濕度調至70%，讓房間空氣濕度猶如亞馬遜森林一樣，減少感冒的機會。

Roland又稱，他每早只用即棄牙刷，「你也不會重複吃着前天在口中吃過的糖果吧」，而且喜歡在房間內的大鏡子看着自己刷牙，甚至每日穿黑色同款短袖Tee，容易觀察自己身型上的變化。

日本第一牛郎Roland今年27歲，除了是男公關，更是模特兒及老闆，不過他又再開展KOL事業，在今月正式開設個人的YouTube頻道「THE ROLAND SHOW」，希望以拍片方式與粉絲及觀眾交流。（ホストROLAND-official圖片）

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Roland又指每次健身前亦會做足熱身，在火爐前暖起身子及拉筋。他稱不喜歡電暖爐，會令皮膚變乾，拉筋可避免健身時弄傷肌肉，熱身後便煮早餐。

此外，家中最特別是24小時長開的電視機，Roland解釋自己不愛看電視節目，因為很無聊，但會長播着喜歡的海浪聲，或是雨滴聲，根據每日心情轉換，他稱這些聲音可令自己放鬆。

Roland又指自己很少用電話，因為每日凌晨3點至下午3點亦會被鎖起螢幕，密碼是由酒吧店長保持秘密。