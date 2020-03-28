【新冠肺炎】意大利101歲人瑞康復出院　副市長：為未來帶來希望

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新型冠狀病毒（COVID-19）持續肆虐，意大利疫情蔓延，至今共86498人確診，逾9000人死亡，確診人數超越中國，成全球第二多感染人數國家。最近意大利傳來好消息，一位101歲人瑞成功戰勝新冠病毒，由上周證實確診後入院接受治療，直至本周四（26日）便康復出院，當地副市長直言很奇妙，並給未來帶來希望。

意大利傳來一宗好消息，一名101歲人瑞成功戰勝病毒，由上周證實確診後入院接受治療，本周四（26日）便康復出院。（資料圖片）

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意大利里米尼市（Rimini）副市長歌妮亞（Gloria Lisi）日前發表聲明，指市內一名生於1919年的101歲長者「P先生」上周接受檢測，證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，但經過一星期住院治療，本周四（26日）已痊癒出院，「P先生」的家人接他回家。

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歌妮亞續指：「P先生做到了！他的痊癒給了人們『對未來的希望』」她透露「P先生」曾經歷在1918至1920年爆發的全球性H1N1新型流感（Spanish Flu），他幸運地存活過來，當年疫症最終導致2000至5000萬人死亡。

意大利衛生防控部門表示，截至周四（26日），里米尼市共有1189宗確診個案。

（ANSA）

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