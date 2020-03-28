輪椅伯完成隔離手帶無人跟進　區議員代聯絡3部門　最後咁處理

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）席捲全球，政府除了「封關」外，亦要求從外地入境的市民強制家居隔離14日。為配合家居隔離措施，當局推出多個電子手環及手帶監察接受檢疫人士，不過有市民完成檢疫後，手帶及腳部警報器一直未獲跟進，只好向區議員求助，由區議員代為聯絡相關部門，惟警方及衛生署均以不同理由表示未能協助，最終要聯絡民政專員才能解決，事件擾攘至少4小時。

資訊科技總監辦公室發言人回覆《香港01》查詢時表示，市民完成檢疫後，可自行剪下及棄掉一次性電子手環；至於佩戴可重用手環的人士，一般而言當局會在檢疫期完成前聯絡，安排上門回收裝置的時間。

觀塘區議員莫建成指，收到一名伯伯求助，稱完成家居隔離後不知如何處理手帶，聯絡了3個政府部門查詢後，最終竟是「就咁幫阿伯剪咗佢條帶」，批評做法荒謬。（莫建成fb專頁圖片）

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民主黨觀塘區議員莫建成昨於facebook專頁發文，指有街坊推着一名坐輪椅的伯伯求助，指伯伯已完成14日強制家居隔離，不過一直沒有人跟進及收回其電子手帶及腳部的警報器，令伯伯未能外出，不是如何是好。

電子手環及監察手帶分別。

莫建成了解事件後，代伯伯聯絡警方及衛生署，惟他指兩個部門分別表示「唔關佢事」及「處理唔到」，最後他要聯絡該區民政專員，由對方安排民政事務處職員及再次請警方到場。

莫建成指，到場警員先協助核實伯伯已完成14天家居隔離，再由民政事務處職員聯絡衞生署，指示他們幫伯伯自行解除手帶及腳帶，並稱將會安排職員到伯伯寓所收回手帶及警報器。他指擾攘一輪後，「最後就係咁幫阿伯剪咗佢條帶！咁就搞咗4個幾鐘」，狠批：「你話呢個政府有幾荒謬？」

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莫建成指，擾攘4小時、聯絡多個政府部門後，才能替伯伯剪去手帶。（莫建成fb專頁圖片）

《香港01》就電子手環處理方法向資訊科技總監辦公室查詢，發言人表示，若接受檢疫的市民佩戴一次性電子手環，可於完成檢疫期後自行剪下及棄掉手環。

而佩戴可重用電子手環的市民，完成檢疫期後可自行脫下電子手環或由上門回收裝置的人員協助。發言人指，一般而言職員會在檢疫期完成前聯絡，安排上門回收裝置的時間。

不少網民看過帖文，質疑政府部門推卸責任及處理混亂，令守法自行隔離的市民非常不便，「伯伯已做好自己本份，但除手帶就一波三折都處理唔到」、「點解衛生署處理唔到又得閒去收？完成嘅最後一日原來唔使做簡單嘅身體狀況檢查？」。

亦有市民分享家人親身經歷，指親人回港後「鈎壞」了手帶，惟後來手帶被家人不小心丟棄，想致電熱線通知相關部門卻無人接聽，最終親自報警，卻被送進隔離營，「自律嘅巿民合作，但就被各部門當波咁踢，抗疫措施一味話加強但執行力又低」。