【新冠肺炎】泰國大象疫情下重獲自由　園區老闆：轉型生態保育

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重創全球，多國實施「封關」措施，旅遊業成為重災行業之一，但部分動物卻因而得到喘息機會。泰國的騎大象表演一向被動保人士詬病，清邁一個大象營的東主日前表示，受疫情影響旅客數目大減，園內的大象終於獲得休息的機會，她亦趁機為園區轉型，停止所有大象表演及服務，改為教育生態知識。

疫情重創各國旅遊業，清邁一個大象營宣布趁機轉型，取消所有大象表演及服務。（Maesa Elephant Camp fb圖片）

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO位於泰國清邁的「湄莎大象營（Maesa Elephant Camp）」自1976年成立以來，一直為旅客提供騎大象服務及表演，受到疫情影響，當地旅遊業大受打擊，參觀的遊客由每日數百人大跌至不足20人，之後更被政府要求關閉。不過大象營的東主卡蘭皮奇（Anchalee Kalampichit）對決定並無不滿，更視為改變經營模式的機會。

關園的首天，園區東主召集了所有員工，指示他們將大象背上的座椅拆去，並向公眾宣布將停止騎大象服務及相關表演。（Maesa Elephant Camp fb圖片）

卡蘭皮奇說，園區由父親一手建立，自己去年接手後，曾多次探訪當地的大象自然公園，與動保人士傾談後，對訓練大象表演及騎乘一直感到十分矛盾，趁着今次園區關閉，她決定要為園區轉型。



關園的首天，卡蘭皮奇召集了所有員工，指示他們將大象背上的座椅拆去，「我們丟棄了以往給遊客使用的設備，同時向公眾宣布，我們將從現在開始停止騎大象服務及相關表演」。她續指，即使之後園區能夠重開，也不會將座椅裝回大象的背上，「我們希望改變這個地方的風格，找到更自然的方式讓公眾欣賞大象。我們歡迎遊客認識大象的生活方式，而不是利用牠們來提供娛樂」。



雖然想法理想，卡蘭皮奇首先卻要面對現實問題，園區關閉失去收入，她要承受78隻大象的生活費，同時要支付300名員工的工資，總共約500萬泰銖（約120萬元）。她承諾不會在這艱難時刻解僱員工，「我們不會拋下任何人，並會盡最大努力照顧每隻大象。我們正在種植蔬菜供員工食用，作為減少開支的一種方式」。



（綜合）

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