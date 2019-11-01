請不要再騎牠們了！　鎖腳鐐施「牛鉤刑」迫載客　壯年大象累倒亡

在斯里蘭卡，一頭大象在烈日當空「象」不停蹄接載旅客，日前卻突然違抗主人命令拒載，其後更因體力不支死亡，事件再度引起外界對當地大象權益問題的關注。

過去4年，年僅18歲的大象卡納科塔（Kanakota）被迫載著旅客，在小鎮錫古里耶 （Sigiriya）的街頭穿梭。主人為防牠逃跑，不但在象腿鎖上腳鐐，還不時對牠施以「牛鉤刑」強迫聽令；外型酷似拐杖的牛鉤，上方有個尖鉤，是慣常用來懲罰大象的工具。

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卡納科塔的背部裝有乘客座位，主人每次收數十元乘象費，讓旅客「漫遊」一小時至當地景點「古代岩石堡壘」。不過，卡納科塔每天背著遊客穿越橫街窄巷，經常走過崎嶇道路，導致腳部嚴重擦損，加上背上沉重重量，令牠舉步維艱，而其途經的地方不時出現「象車爭路」情況，險象環生。

突然一反常態拒載

卡納科塔在主人眼中只是賺錢工具，若不服從命令就會被懲罰。有當地民眾指出，平日乖巧的卡納科塔在上月16日在接載第4名旅客時，突然一反常態拒載，主人其後把乘客帶離象背，而卡納科塔不久倒地、一睡不起。 一般而言，在亞洲棲息的大象平均可活到60歲，但亞洲很多地方的大象都被用來接載遊客，成為主人的搖錢樹，當中包括在錫古里耶。

關注動物權益組織「Moving Animals」創辦人之一希利（Paul Healey），就透過鏡頭紀錄大象在錫古里耶的苦況，並形容卡納科塔的離世其實是可以避免的悲劇。希利呼籲遊客停止騎大象，以阻止虐待大象的行為，並敦促當局改善現行的《動物權益法律》，保障動物權益。

斯里蘭卡有關動物權益的法例自1907年立法至今從未修改，目前干犯虐待動物的罪行只會被罰款100盧比。