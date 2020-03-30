多圖丨東京3月櫻花滿開　1cm積雪覆蓋花海　時隔51年再現激罕美景

日本賞櫻本來是不少港人的「年度例行活動」，但今年受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，大家只能乖乖留港，更錯過難得一幕。東京周日（29日）出現櫻花滿開後佈滿積雪1厘米的罕見景象，是時隔51年再度重現。日本網民紛紛上傳照片，可見白雪皚皚的櫻花樹海，在沒有遊客擠擁的公園下盡情爭艷，讓當地人不禁大讚「漂亮得忘記了嚴寒」。

日本長野縣松本市的松本城，在櫻花盛開的季節被白雪覆蓋。（Twitter@hidemasa_oga）

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據日媒報道，東京都的櫻花已盛開一周，而受到低氣壓及冷氣團影響，關東甲信地區周日（29日）凌晨開始降雪，東京都、埼玉縣等平地也出現積雪。東京都多摩及南、北部地區更發出大雪警報，積雪分別厚20及10厘米。日本氣象廳預測，東京都內23區的降雪量可達8厘米，都內交通暫時未受影響。

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東京多處原本於3月22日迎來一年一度的櫻花盛開期，適逢下雪，今次是自1969年來，時隔51年再度出現櫻花滿開後，仍有積雪厚1厘米或以上的情況，屬於相當罕見。眼見櫻花盛放碰上白雪飄揚，大批網民隨即拍攝美景，並上傳到Twitter分享。

位於東京都的國營昭和紀念公園亦於Twitter分享園內景色的對比照，可見原來的綠油青草被積雪蓋過，別有一番風味。至於長野縣松本市的松本城，朵朵櫻花上同樣有蓋雪，照片目前在Twitter已有超過15.6萬個讚好。

（綜合）