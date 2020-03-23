新冠肺炎｜東京櫻花盛開　部分賞櫻民眾無戴口罩　網民憂集體感染

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，日本至今共1046宗確診個案，36人死亡。雖然疫情未止，但仍無阻當地人的賞櫻心情，隨着東京今月開始率先來到一年一度的櫻花盛開期，大量當地人亦紛紛湧至區內各個賞櫻熱點，其中代代木公園及上野恩賜公園更是人山人海，惟只有部份民眾戴上口罩，不少網民憂慮賞櫻活動會變成二次感染。

隨着東京今月開始率先來到一年一度的櫻花盛開期，大量當地人亦紛紛湧至區內各個賞櫻熱點，其中代代木公園及上野恩賜公園更是人山人海。（Twitter圖片）

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近日東京多區的櫻花已正式步入盛開期，這個週末不少日本網民於Twitter上載多張賞櫻打卡照，特別是代代木公園及上野恩賜公園，櫻花已開遍整個公園，網民亦大讚今年少遊客，景色特別一流。

而公園內的賞櫻民眾更是擠得水洩不通，相中可見，他們亦鋪着野餐墊在櫻花樹下席地而坐，惟不少人仍無戴口罩，圍聚在一起聊天吃喝，又或是在公園邊散步邊賞櫻。

公園內的賞櫻民眾更是擠得水洩不通。（Twitter圖片）

不過有網民批評疫情蔓延與民眾防疫意識不足有莫大關係，很多人仍無戴口罩的意識及習慣，更認為新冠肺炎只與流感一樣。網民又指賞櫻人數太多，如果有人是帶菌者，後果不堪設想。

有香港網民稱，見到這麼多人仍若無其事的外出，或是與他人聚集，感到非常不安及擔憂，「同香港人行山一樣」、「其實睇少一次唔會死嘅」、「難得冇遊客仲唔睇夠本咩」。

（Twitter）

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