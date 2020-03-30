新冠肺炎│無品大媽高度戒備搭電梯　紙巾按掣用完隨地丟

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情下，市民都更著重衛生，不過一些人的生活陋習令人看不過眼。有網民指發現一名全副裝備，戴齊眼罩、口罩的中年女子，一出電梯就把按掣的紙巾丟到地下，自己怕死卻置他人安危於不顧的行為令人憤怒，故發文表示希望其家人和街坊看到時能提點一下。

樓主指女子「一出lift就扔用來按lift張紙巾落地下」。（「柴灣人柴灣事」fb圖片）

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該名網民在「柴灣人柴灣事」貼出片段，表示今早（30日）7時45分左右，在大廈的電梯看到一名中年女子亂丟紙巾落地。樓主指女子「一出lift就扔用來按lift張紙巾落地下」，好心提醒時對方卻反駁「日日都有人掃地，又投訴點解出面個垃圾桶無咗」。

樓主好心提醒女子時，對方竟反駁「日日都有人掃地」。（「柴灣人柴灣事」fb圖片）

樓主指，已經見過涉事女子亂丟紙巾2次，對其行為感到不齒才錄下片段，批評女子「加重清潔工人工作量」，十分自私，又希望女子的家人和街坊看到時提點一下。

不少網民紛紛批評女子的行為，「亂掉垃圾，有冇疫情時都唔啱」、「呢啲人真係不知所謂，隨地掉垃圾已經可以告佢」、「無公德心」。

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