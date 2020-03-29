新冠肺炎｜紅衣阿姐唔戴口罩被拒入譚仔　爆粗狂罵店員途人逾分鐘

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，政府為了增加社交距離防疫，禁止4人以上聚集，並規定食肆座位減半、入食肆要戴口罩、餐桌之間要相隔1.5米等，相關規例已於昨日（28日）下午6時實施。不過，今日有女子因為沒有戴口罩，被拒進入深水埗福榮街的譚仔三哥米線，女子即大爆粗口，「唔畀人食，唔畀人住，死臭X」。

譚仔姐姐明確表示「唔好意思，唔戴口罩我地唔畀入，你唔戴，係可以去報警」。(fb群組「香港突發事故報料區」圖片)

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影片在網上熱傳，表示在深水埗福榮街的譚仔三哥米線拍攝，片中可見，該名穿紅衣的女子，沒有戴口罩，譚仔姐姐明確表示「唔好意思，唔戴口罩我地唔畀入，你唔戴，你可以去報警」。

女子不服，發難指罵說「攞自己條命嚟攞錢，死臭X，唔畀人食，唔畀人住」，又咒罵店員「你去瞓醫院，去死！」、「嫌命長」，女子不斷在門外罵了最少一分鐘，有旁觀者叫女子「走啦，喺度嘈無用」，但女子更大聲的指罵旁人「去死！」

不少網民直言女子可能精神有問題，、「講來講去都係果兩句」，相反不少網民認為譚仔姐姐十分冷靜，亦處理得很好，「人哋譚仔阿姐脾氣真好」。