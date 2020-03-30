動物之森｜就是不玩《動物森友會》！網民平反列出8個不入手原因

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任天堂Nintendo Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森）成為全城熱話，不過其實亦有人堅持沒有買《動物森友會》，成為朋友間的「奇葩」之一。其他不買也有不買的原因，現在就一起聽聽這班人的心聲吧！

任天堂Nintendo Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森）成為全城熱話，不過其實亦有人堅持沒有買到《動物森友會》，成為朋友間的「奇葩」之一。（資料圖片）

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Switch版《動物森友會》推出後即成為一眾機迷焦點，不但《動物森友會》主題的Switch主機大賣兼有炒價，獨立銷售的遊戲亦都十分搶手。雖然想加入《動物森友會》者眾，但其實還有很多人沒有買到《動物森友會》，結果每每看到朋友們分享遊戲內容時都會變相「被歧視」。

一班沒有買《動物森友會》的網民們就決定反高潮，撰文詳細列出他們不買這隻遊戲的原因，要為自己來個大平反。

↓↓↓　網民平反列出8個不入手《動物森友會》原因　↓↓↓

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