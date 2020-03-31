超誇張網購貨物！港人集運一架船返屋企　網民：自備交通工具避疫

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續肆虐，不少港人都響應政府呼籲留家避疫，網購成為了省時又方便的解悶活動。不過運貨收費參差，加上發貨地點不同，很多人都選擇使用集運服務，有集運公司近日分享，有客人竟網購了一艘可供兩人乘坐的小船回港，引來網民熱議，笑稱買家避疫避到盡，連交通工具也要自備。

有物流集運公司發文分享，稱有客人集運了一艘小船回港，引來網民熱議。（fb專頁「香港集運」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO經營物流集運生意的「香港集運」日前於facebook專頁發文，分享客人的特別貨物，指有顧客近日集運了一整艘小船回港，「怕搭公共交通工具擠逼？剛剛客人集運咗隻船自用」。

帖文指，小船符合公司的運貨要求，長度不超過6米，重量約200公斤，派送運貨往香港一般地區，費用少於700元，似乎相當「抵玩」。相中可見，小船體積不算太大，頭尖尾闊的設計應可容納兩人乘坐，不過船上未見任何摩打或發電裝置，相信要靠「手動航行」。

網民看到相片都驚嘆竟有人網購交通工具，笑稱賣家早有遠見，預知港府會修例禁止4人或以上的公眾聚集，故買下小船以備不時之需，同時能避免與人接觸，減低中招機會。亦有人質疑網購如此巨型的貨物或會中伏，擔心賣家包裝出問題，或是貨物會於運送途中損毀。

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