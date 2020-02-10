【武漢肺炎】內地停擺發貨難　淘寶CS崩潰：他為什麼吃蝙蝠！

武漢肺炎在內地持續擴散，導致貨運停擺，縱使部分貨運公司剛宣佈全面復工，惟實際上網購收貨發貨的後續情況仍然未明， 有買家想找淘寶客服問一問，沒想到不但沒有收到熟悉的「亲」，更直擊客服崩潰的一刻。

內地網購因武漢肺炎疫情陷入停擺，多間貨運公司稱全面復工，暫未知情況能否回復正常。（微博圖片）

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武漢肺炎疫情令內地復工期延長，現時網購可說是買家買不了，賣方發貨發不了 ！

網上流傳一張對話截圖 ，可見有買家向淘寶客服查詢，但他只說了一句你好，對方即連珠爆炮發，怒指自己快崩潰了。

武漢肺炎在內地持續擴散，令人人自危，不少地區更出現封村情況，影響包裹送遞。（資料圖片）

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雖然仍未能百分百確定導致疫情擴散的載體是不是蝙蝠， 但客服小哥似乎已認定了，而且亦難以理解為什麼有人吃蝙蝠 。雖然他瀕臨崩潰，但對話過程中仍保持專業 ，向客人說明現時貨運困難的情況 ，並建議買家如果急用就不要下單。

不少網民看到這張截圖都指笑中有淚，稱從文字中也能感受到客服的焦慮。

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