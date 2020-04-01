【清明節】公園晨運驚見未來墓碑嚇親　警找死者身份「查無此人」

過幾天就是清明節，內地竟出現一塊未來墓碑，嚇得民眾心慌慌以為是靈異事件。蘇州崑山市冷家灣居民早上晨運，發現公園空地突然豎了兩塊新墓碑，上面寫着死者的死亡時間居然是2020年的9月，嚇得人人不敢走近。後來警察介入調查死者身份，竟「查無此人」，從附近監控鏡頭順藤摸瓜，原來墓碑是一個劇組拍劇留下的道具！內地網民批評劇組在清明節前搞個墓碑出來嚇人，又笑指「可以重新拍一部連續劇了」。

蘇州崑山市冷家灣居民最近晨運時發現奇怪墓碑，嚇得不敢行近。（微博影片截圖）

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3月26日冷家灣附近居民出門晨運，走到公園一個空地時，發現兩個未見過的墓碑，立碑時間是今年的秋天，死亡時間更是今年9月，但現在還只是3月底！目擊者陸先生指，墓碑令他們心裏很不舒服，但只敢在一旁議論，沒有人敢走近墓碑查看，而且該處是不可隨便立墓碑的，決定報警。

警察找到一輛可疑貨車，認為是運載墓碑的車輛。（微博影片截圖）

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警察首先調查墓碑主人身份，竟「查無此人」，走近檢查發現墓碑底座是發泡膠製成，四周泥土沒有翻動跡象，不似有人埋葬。警方繼而查看附近監控鏡頭，前一天原來有輛貨車駛過該公園，去程有大量貨物，離開時貨物明顯變少，認為貨車應與墓碑有關，找來貨車車主查問。

劇組工作人承認未通知相閞部門，原本是想即日拍完即日移走墓碑。（微博影片截圖）

原來這塊墓碑是一個劇組拍戲留下的道具，但劇組無向相關部門通報，相關工作人員說那個是男主角父親的墓，當然只是個道具假墓碑，用木頭釘出來，劇情上男主角因傷心到父親墓前傾訴。工作人員承認無向相關部門申請，因原本打算一拍完就運走，但因人手及車輛調動出問題，打算第二天再運走。

警方無透露是什麼劇集，但找到了劇組進行批評教育，表示墓碑是特殊道具，而且又近清明節應立即清掉，否則只會嚇親人，並馬上拆除了假墓。

微博網民批評劇組在清明節前出來嚇人，又質疑在公園放一大件垃圾是破壞環境，「你拍完好歹收拾乾淨啊」，「這劇組有毛病吧？人家狗狗拉完屎主人還要幫它撿走呢，拍完就這麼不管了？」但亦有人質疑，這可能是新劇造勢的手段，「這是為劇集做宣傳的一種手段吧！」

（荔枝新聞）