新冠肺炎︳怕清明節掃墓互相傳染　新抱遭奶奶狠批：沒去就是不孝

清明節將至，掃墓本是很多孝子賢孫必定會做的事，但在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，不少人都打算改期進行。一名台灣人妻擔心掃墓時太多人聚集，增加感染風險，但丈夫和奶奶都堅持要她出席，直斥「沒去掃墓就是不孝」。當地醫生則提醒，掃墓過程中大家族很容易透過各種接觸傳染，並教大家如何有禮貌地說服長輩不要堅持掃墓。

在新冠肺炎疫情下，不少人都打算改期掃墓。（資料圖片）

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台灣醫生陳木榮昨日（25日）於facebook上分享，指一名女網民的家人在疫情下堅持掃墓，丈夫認為家族壓力下不能席，「全家族每個人都要到」，而奶奶亦表示「不會那麼倒楣的，不要理由那麼多，祖先跟親戚都在看」，並斷言「沒去掃墓就是不孝」。

陳木榮認為，站在防疫立場上，假設大家族其中一人感染了新冠病毒，就會如把「紀念品」轉送給全家族，「最糟糕的結局就是家族全滅」。他又指全球多國都封城抗疫，各式聚會盡量減少，免得加重疫情和醫療系統負擔，因而盡可能將掃墓過程簡單化。

醫生教3個說法勸掂家人不去掃墓

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