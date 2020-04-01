滙豐停派息　網民呻笨：就入袋都要拎返出嚟　有人話趁平繼續撈！

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐下環球經濟大受打擊，就連獅王滙豐（0005）亦都公布將會停派第四季股息，至今年底前亦不會派息及回購。消息一出，股民們連番呻笨，皆因早前不少人大讚滙豐股價值得入手，現價股息超過9厘，適合撈底做食息一族，現在卻得物無所用。

滙豐控股董事會討論之後，決定取消原定4月14日派發，每股普通股0.21美元（約1.63港元）的第四次股息，並對取消派息所造成的影響表示遺憾。（資料圖片）

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滙豐控股今早發出公告，指收到英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求滙豐取消派發去年（2019 年）的第四次股息。滙豐指出雖然擁有龐大的資本、雄厚的資金和充裕的流動性，但由於當疫情不明朗，難以評估疫症帶來的影響，及為保留資源以備於復甦時投資，因此在董事會討論後，決定取消原定4月14日派發，每股普通股0.21美元（約1.63港元）的第四次股息，並對取消派息所造成的影響表示遺憾。同時在今年底前，都不會派息及回購股份。

網民們得知滙豐取消派息後，都一面倒看淡股價，認為滙豐如果不派息，持貨都沒有意義，直言「今日一定人踩人走鬼，$33沙士價不是夢」、「就入袋都要拎返出嚟」、「冇息派，班基金佬點算？」、「青姐價！」。

↓↓↓ 大部分網民對於滙豐股價走向感覺負面 ↓↓↓

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不過亦有網民指出，買入的是正股，完全不需要擔心，笑指「初哥先會止蝕」、又指滙豐作為香港人愛股，「40蚊一定大量買盤撈底」、「講到好似一世唔派執笠咁，而家撈咗嘅人過兩年可以返嚟恥笑你哋」、「剩係個名都值40蚊」。

↓↓↓ 少數網民認為現時滙豐股價更加吸引 ↓↓↓

↓↓↓ 早前大跌市時候滙豐股價跌穿50元，現價息率大升之下引來網民討論應否撈底 ↓↓↓

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滙豐控股今早開市報41元，跌3.15元（或約7.13%），其後繼續向下最低見39.8元，跌4.35元（或約9.85% ），及後一度回升，午市收報40.25元，跌3.9元（或約8.83%），險守40元關。