新冠肺炎 |居家隔離自己煮　暗黑料理大爆發　燒焦甩皮雞未算最驚

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情下，不少人外遊後都要居家隔離，日日留在家自己煮，是鍛鍊廚藝的好機會！台灣一位女網民在Dcard分享居家隔離期間，嘗試自己煮食，沒想到這開發了自己「暗黑料理」的技能，香菇炒蛋變油浸蛋碎，「零失敗」的芋圓變芋泥。帖文引來隔離一族暗黑廚藝大比拼，有人連烤多士都全塊焦黑，惹網民笑爆，紛紛指看完覺得安慰，「原來我不是孤單的」。

【隔離暗黑料理】有人在家用電飯煲焗蛋糕，鍋底果然沒黏底，但就變了杏鮑菇。（fb「爆廢公社」圖片）

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台灣一名女網民在Dcard討論區發文，指在疫情發生前到外地出差，結束回國後就被安排居家隔離。由於未能外出吃飯，就打算14天自己煮，爸媽第一次就幫忙買好東西放在家門口，正式開始訓練廚藝的隔離生活。沒想到第一天就碰壁，本想炒個香菇炒蛋，放了四塊奶油一隻蛋，結果蛋都黏在鍋底，吃起來油膩得想嘔，接下來幾天還有貌似蛋花湯的茶碗蒸、燒焦甩皮雞塊及芋圓糊。

按圖看台女每日暗黑成品

本以為發現了自己的暗黑料理技能，台女應放棄叫外賣罷了，但她卻充滿正能量，更鼓勵其他居家隔離的人跟她一起在家練廚藝，「14天後絕對會進步的！」，台女的傻氣笑爆網民，紛紛安慰她「至少你很努力」、「通常下一次就會成功了」，亦有人大推火鍋料理，「食材全放下去，加水煮一下就好了」。

網民分享自家暗黑廚藝

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有網民發現遇到對手，即大方分享自己的暗黑料理，包括「支離破碎焦黑鬆餅」、全黑多士、「嘔吐物」絲瓜炒蛋等。