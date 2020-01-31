【武漢肺炎】武漢女自我隔離日記　包餃子健身整蛋糕　到第9天…

「武漢，自我隔離第六天……心情盡量平靜」，武漢新型冠狀病毒疫情持續升溫，武漢市於23日宣布「封城」，當地一名女網民就在微博上分享其自我隔離的日記，每天記下在家中的生活小事，由寫意地包餃子、整蛋糕、做運動，直至第6天有小區的一家3口被感染，第9天自己也開始發燒，但暫時仍在家隔離。逾4萬網民緊貼女生情況，又不時大讚她所做的菜色很精緻，亦祝願她健健康康大步檻過。 微博女網民「UG_Rlta」在22日發文，指因應武漢疫情爆發，其媽媽讓她留在武漢自我隔離過年，「做一個文明武漢人」，因此正式開始她的隔離生活，並在微博每日更新她的狀況，及分享令人垂涎三尺的早午晚餐照片，又加上她的心情感受。

微博女網民「UG_Rlta」在22日發文，指因應武漢疫情爆發，其媽媽讓她留在武漢自我隔離過年，「做一個文明武漢人」。（微博「UG_Rlta」圖片）

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武漢，自我隔離第一天 ↓↓↓

「第一天，我本來很迷戀文藝復興時期藝術，終於有時間讀完「王朝物語」系列：哈布斯堡王朝、波旁王朝、羅曼諾夫王朝……最亂的是英國王室，5次更換家族名字。」

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武漢，自我隔離第二天 ↓↓↓

「昨天凌晨「武漢封城」了，還好昨晚上京東超市買了很多吃的，還買了鮮花，今天再買就關閉了。在家煮了燕窩和海參，繼續健身，比上班的時候生活還健康。現在網上新聞鋪天蓋地，這個時期都偏激少看為妙，不出門不給別人添麻煩也不給自己找麻煩，相信很快可以恢復正常。」

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武漢，自我隔離第三天 ↓↓↓

「武漢封城」繼續，每天被微信各種不好的信息在轟炸。今天是年30晚，由恐慌的情緒慢慢穩定下來，晚上起來自己包了18個餃子，是外面買不到的海參松茸餡兒，弄了一個小暖鍋，準備喝一杯好酒，通宵看最愛的《美第奇家族》。生活還要繼續，為美好的明天乾杯。祝大家新年快樂。」

武漢，自我隔離第四天：沒有記錄

武漢，自我隔離第五天 ↓↓↓

「原本計劃每天認真記錄一下封閉生活，但是昨天實在情緒不高漲，隨便吃了一餐，然後躺到半夜起床健了一下身。沒辦法像身邊的朋友一樣組織公益事，就決定做好自己！下午茶時間來到！」

武漢，自我隔離第六天 ↓↓↓

「早上起床得到通知，我們小區1號樓有一家三口被感染，發熱13天沒去就醫，73歲的老人被救護車帶走……現在外賣只剩水果店，蔬菜很難買了，餓了嗎成立了蔬菜點，可以下單自取，就在小區門口幾百米。早上起床健了身，做了一個戚風蛋糕，今天準備在家把之前存的都未拆開的影碟看完。希望大家一切安好……心情盡量平靜。」

武漢，自我隔離第七天 ↓↓↓

「可能因為今天是值得紀念的一天，武漢結束了一周的陰天下雨，放出了陽光，站在陽台曬太陽發現居然有人在江邊跑步，心情立刻也跟着變好。手機App依然不能買菜，囤貨估計還可以撐3天，自我隔離期馬上到了，正好可以出門買菜。」

武漢，自我隔離第八天 ↓↓↓

「我是被陽光叫醒的幸福的人，我要用力享受這美好的一刻，來短暫忘記正在經歷的不幸，世俗的純粹道德是無有的……早上看了一個微博故事哭得嘩啦嘩啦，媽媽感染肺炎過世了，爸爸和哥哥也都被感染，點進去一看博主是個專欄作家，我希望它像小說一樣僅是一個故事。」

武漢，自我隔離第九天 ↓↓↓

「昨天中午發熱至37.5度，立刻吃了各種藥睡覺，早上起床溫度37.3，於是浸了魚膠，拿出雪了一年的老烏雞，晚上準備做個花膠雞給自己好好補補，不過最後因網民提醒雞凍了一年會滋生很多細菌，還是沒有煮了。」

「媽媽姐姐阿姨每天各種微信轟炸，說爆發期馬上來了，只要剩一口吃的也不要出門。我是青島人，媽媽真的是在武漢沒有任何封城消息之前就讓我把機票退了，自己隔離過年，所以我的隔離時間比武漢封城時間多一天，當時身邊的朋友都說怎麼會有這麼狠心的媽媽，現在她每天得意自己明智的決定。爸媽說疫情一結束他們馬上飛來武漢陪我一陣子，讓我堅持一會。」

武漢，自我隔離第十天 ↓↓↓

「藝術就是把生活拿來，然後經過某種超凡、神秘的處理，將它變成另一種東西，與生活有關但更有力更強烈，享受就好。所以「#今天你有好好吃飯嗎#」，陽光讓我在飄窗上昏昏欲睡，夢中的我將去奧賽美術館，和唯我獨尊、狂妄自大的庫爾貝做朋友。」

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