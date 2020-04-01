台灣美女記者問疫情被陳時中讚好　網民暴動狂睇相：問咩唔重要！

各地政府應對2019冠狀病毒（COVID-19）時都會召開例行記者會，台灣中央流行疫情指揮中心也一樣，指揮抗疫備受讚賞的衛生福利部長陳時中連踩多天獲廣泛讚許，他近日難得大讚一名女記者問得好，引起網民熱議，大家大讚這名女記者相貌甜美充滿「知性美」，有人追不上留言狂問到底她問了什麼，不少網民爆笑稱看完照片後：「什麼問題已不重要了。」

陳時中日前回應記者提問時，讚一名女記者的問題問得好，引起網民熱議。（資料圖片）

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上月25日，台灣中央流行疫情指揮中心召開例行記招，陳時中罕有開口讚一名女記者的問題問得好，事件引起台灣討論區PTT關注，有網民肉搜出這名年代新聞的記者，她名字叫劉一璇，來自東吳大學政治系、台大國家發展研究所畢業。

網民找出真身後，最關注的是其甜美的外表，她不時在社交平台上載生活照，其中有照片穿上一件貼身上衣照，盡顯豐滿上圍，而且樣子流露知性氣質，轟動整個討論區，網民大讚她予人清新感覺，富知性美清秀漂亮，「期待上主播台」。

有網民找出女記者的照片，在討論區起引暴動，大呼問題已經不重要了。（IG圖片）

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網民找出這名年代新聞的記者，她外表甜美，予人清新感覺。（IG圖片）

雖然女記者美貌迷倒不少人，但還是有人好奇問「到底她問了什麼？」有人說聽完她問問題，大讚「難得清流，觀念很好」，惟許多人認為看完她的照片後，「什麼問題已不重要了」、「陳時中真的誠實」。

其實女記者當時是提及有關航空人員的檢疫問題，她指「假設需要居家檢疫的機組人員是A組，那麼由於他們的特殊性還有他們執行難度，隔離放寬只需5天嘛，那還是要考慮到潛伏期跟無症狀的問題，那麼當A組在執行航空任務的時候，是否要請公司去協調，不要跟其餘組別的空服員（一起），避免所謂接觸傳染的問題？」

陳志中回應指，空服員因工作性質要局限在一定人數，要用最少的人負責單一事項，他們會和航空公司溝通，在空服員檢疫未滿14日時，出勤時不要混搭，讓風險維持一樣。

（綜合）