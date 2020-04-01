紐約男隔離好無聊　學意大利人窗邊唱歌解悶　鄰居叫收聲笑翻網民

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，截至昨日（3月31日），美國紐約州確診病例新增9300宗，累計達到7.6萬宗，超越中國湖北省。當地不少人響應政府呼籲留家避疫，一名居於紐約的男子在家隔離多日，無聊時打算學意大利人於窗邊唱歌解悶，原本是疫情下充滿詩意的美景，沒料開聲不久，即遭附近一名鄰居爆粗大叫「收聲」，浪漫畫面頓變爆笑，更被網民瘋傳。

一名居於紐約的男子在家隔離時於窗邊唱歌解悶，沒料遭鄰居大叫「收聲」，場面爆笑。（Twitter片段截圖）

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紐約網民史德勒絲（Zoe Stuckless）上周四（26日）於Twitter上載片段，寫道「紐約人如何應對露台高歌」。片中可見，一名男子於3樓家中窗邊放聲高歌，不過唱了不夠幾句，即傳來附近鄰居大叫：「shut the fxck up！」（收聲）不過男子並無理會，繼續投入「演唱」，搞笑互動令拍片的史德勒絲忍不住手震大笑。

時裝記者韋夫華（Leo Rivera）事後向傳媒承認，自己就是片中的唱歌男子，稱當時為他居家隔離約第10天。至今已隔離約18天的他表示，在家實在是「悶瘋了」，所以才想到在窗邊唱歌，「我唱的西班牙文歌名叫《Vivo Por Ella》」。

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對於被鄰居怒斥「收聲」，韋夫華說自己並無感到被冒犯，反而覺得很好笑，「事後我笑了很久，我認為這完全反映了紐約人的直率，事實上這是我最喜歡他們的原因之一，不過這並不會阻止我繼續唱歌」。

（每日郵報）

How NYC handles balcony singing pic.twitter.com/Z7nkvQUKcT — Zoe Stuckless (@revoltchild) March 26, 2020