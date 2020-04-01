西班牙婆婆小畫家畫明信片　畫到變IG網紅　背後有個感人故事

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小畫家雖然功能簡單，但用心一樣可以畫出靚畫！西班牙一名89歲婆婆成功用小畫家畫出多張栩栩如生、如詩如畫的名信片，並在子女幫忙下分享到IG，大受歡迎，吸引29.7萬名粉絲搖身成為網紅！

莎瓦拉說她畫畫的時候，會先從小東西開始，例如房子、樹木、天空等等，最後再增加細節，完成畫作。（IG「conchagzaera」圖片）

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莎瓦拉婆婆（Concha Garcia Zaera）執起滑鼠繪畫，要由12年前她丈夫生病說起。當時莎瓦拉因照顧丈夫不能經常外出，但繪畫顏料氣味太強，會令丈夫感到不適，所以她放棄畫油畫。其子女不想媽媽嗜好被剝奪，送了一台電腦給媽媽，讓她在家中時也可以解悶，莎瓦拉在電腦打開了小畫家程式，從此開啟了她的小畫家大作之路。

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雖然有大批粉絲，但莎瓦拉並不在意，並指「我不太明日為何我的作品有這樣多人留意，它們其實很簡單」。（IG「conchagzaera」圖片）

莎瓦拉說她畫畫時會先從小東西開始，例如房子、樹木、天空等等，最後再增加細節，每一幅畫都需要最少兩星期完成，有些更可能要用上一個月。她自謙想像力很差，所以作品都是參考丈夫生前寄給她的明信片來畫。

莎瓦拉的作品原本只上載到facebook，她的孫女希望更多人欣賞到祖母作品，所以幫她設立了一個instagram帳戶，畫作上傳極速吸引網民關注，，吸引了大批粉絲，突然晉身莎瓦拉其實並不太能理解，「我不太明白為何我的作品有這樣多人留意，它們其實很簡單」。

（綜合）

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