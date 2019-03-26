【高手在民間】用小畫家繪超像真佛像唐卡　台爸：壞了十幾隻滑鼠

微軟視窗內置的程式「小畫家」雖然功能簡單，但要是用得出神入化，一樣可以變「大畫家」。近日有台灣網民在facebook群組上分享，稱爸爸以小畫家畫出像真度超高的佛像唐卡（一種西藏的繪畫方式），使他感到難以置信。其父接受台灣媒體訪問時就提到，因為年紀變大導致手震，才轉用電腦畫唐卡，而且由於滑鼠用量太高，至今已經更換了十幾隻。

樓主父親單以小畫家就畫出多張超高像真度的唐卡，受到不少網民讚賞。（李先生提供）

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該名台灣網民在facebook群組「爆廢公社二館」發帖，稱爸爸不時都會在家中埋頭苦幹，但從來不知他在忙什麼。有一天爸爸突然拿來幾張佛像圖給樓主看，還說是自己畫的，最初樓主都不太相信，因為畫像十分仔細，亦不知道爸爸用什麼作畫。直至爸爸表示他是用小畫家畫佛像之後，樓主更問爸爸「需要放大鏡嗎」，爸爸則答用了小畫家內的放大鏡才做到漸層。由於覺得太難以置信，樓主就將爸爸的作品放到網上分享。

網民日前在facebook群組分享，指爸爸用小畫家畫出多張像真度超高的唐卡。（fb群組「爆廢公社二館」截圖）

樓主的爸爸接受台灣媒體訪問時提到，自己用手畫佛像菩薩已經有約20年時間，不過之後因為年紀變大開始手震，就想到改用電腦作畫，而且因為不熟悉電腦，就用了小畫家「慢慢的用滑鼠畫」。樓主爸爸至今有約數十張作品，每幅需時約2至3個月完成，平均每天畫1至2小時。

有菲律賓畫家利用「小畫家」能畫出令人讚嘆的高清人像照。

有菲律賓畫家利用「小畫家」能畫出令人讚嘆的高清人像照。（畫家John Rely Rosero的Facebook專頁「Art of Rely」截圖）

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樓主爸爸又說自己本身是佛教徒，一直都想收藏唐卡，但價格卻很貴，所以便想到自己學畫佛像唐卡，「除了自己欣賞之外，也可以分享給親友們」。不過由於長時間繪畫，樓主爸爸的手曾經需要動手術，手掌長時間使用滑鼠都會感到疼痛，所以會注意意見。他更說，已經因為繪畫而用壞了十多個滑鼠。

網民看到樓主爸爸的作品之後都驚為天人，大讚他十分厲害，用小畫家也可以畫到唐卡，一雙手的功夫比起其他繪圖軟件都更強。

（綜合）