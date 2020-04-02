【新冠肺炎】外籍確診患者拒抽血發惡　女護士遭毆打咬傷臉落淚

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，廣州市第八人民醫院一名47歲的尼日利亞籍確診男病人OKONKWONWOYE CHIKA PATRICK，周三（4月1日）上午約7時被一名汪姓女護士要求抽血檢查，但他未有配合，反而毆打咬傷女護士；警方其後將惡漢拘捕，並進行刑事調查。

當日該名男患者被汪女要抽血檢查時拒絕配合，更嘗試強行走出隔離病房，汪女見狀立即上前攔截，卻被推倒地上毆打，臉部更被咬傷。網上影片顯示，汪女滿臉傷痕，頸背滿是紅印及瘀青，當被問及傷勢，汪女忍不住落淚。

經法醫檢查，汪女臉、頸及腰部均有損傷，鑑定為輕微傷。院方表示，男事主上月20日入境，接受病毒核酸檢測後確診，同月23日被送院隔離治療，目前其核酸檢測顯示他的體內仍帶有病毒。

院方表示，現已加強內部隔離區的保安措施；警方則已立刑事案進行調查，而行兇患者將在監管下隔離治療，待康復後將採取刑事強制措施，並依法嚴懲。

事件引起網民關注，紛留言稱「這件事必須嚴懲，必須要讓這些自以為是的東西付出代價」、「在中國撒野絕對有後果的」、「醫護人員都是我們的寶貝，尤其是身在一線的，不要讓他們受委屈」。