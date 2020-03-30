【新冠肺炎】13名外籍人士爬山進入廣西　非法入境遭遣返

新冠肺炎疫情在中國本土得到控制，「外防輸入」成為中國疫情防控的重點之一。廣西作為沿邊沿海地區面臨較大的境外輸入風險，近日更有13名外籍人員沿山脈攀爬非法越境進入廣西，立即被遣返。

廣西作為沿邊沿海地區，面臨較大的境外疫情輸入風險。（中新社）

據《中國紀檢監察報》3月29日報道，廣西壯族自治區百色市百南鄉紀委書記楊建鋒，在3月25日組織全鄉村監會開展「外防輸入」工作檢查。他稱，全鄉有83個村民小組、83個舉報箱、17個邊境疫情排查執勤點，請大家發現問題立即報告。

報道透露，一週前，13名外籍人員沿山脈攀爬非法越境進入百南鄉，立即被邊境管理部門依法遣返。

報道未有提及外籍人員的具體國籍。百南鄉與越南相鄰，意味著他們應該是從越南爬山入境。

廣西面臨較大的境外疫情輸入風險

此外，廣西機場管理集團有限責任公司紀委組織七個檢查組分別對南寧、桂林、柳州、北海、梧州、百色、河池等地機場進行拉網式排查。報道稱，廣西目前實現本地確診病例、疑似病例「雙清零」，但作為沿邊沿海地區，還面臨較大的境外疫情輸入風險。

根據廣西衛健委官方通報，3月29日0至24時，自治區無新增確診、疑似病例，無新增死亡病例。全區累計報告確診病例254例，其中2例境外輸入確診病例現在定點醫院隔離治療。

另據國家衛健委消息，截至3月29日24時，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例31例，其中境外輸入病例30例，本土病例1例（甘肅1例）。新增死亡病例4例（湖北4例）；新增疑似病例17例，均為境外輸入病例。累計確診病例81,470例，累計治癒出院病例75,770例，累計死亡病例3,304例。