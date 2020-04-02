【新冠肺炎】3外國人插隊檢測　青島嶗山區衛生局回應：深表歉意

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，山東省青島市嶗山區一間社區衛生服務中心，周三（4月1日）在市民排隊接受檢測期間，3名外國人被發現插隊，有其他排隊人上前理論，雙方爆發衝突；嶗山區衞生局其後在微博向公眾致歉，強調會做好秩序管理。

網上片段顯示，一名身穿黑色外套的男子在排隊等候檢測期間，發現3名外國人插隊，於是上前欲與對方理論，豈料其中一名穿灰色外套的外籍男子突然走過來，搶去他手中的單據扔到地上，且大叫：「中國人出去」（Chinese get out），當場引起現場其他人士不滿，「他們（現場工作人員）說『給個面子，外國人可以不排隊』，然後我們在這裏等了那麼久，然後外國人就直接插隊。為甚麼他們（外國人）就可以（不排隊）？」

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該服務中心的工作人員其後表示，檢測工作不是由他們進行，中心只負責提供場地；嶗山區衞生局在微博回應稱，因為排隊的人較多，因此出現插隊情況，並為引起民眾不滿致歉，將會加強管理和維持秩序。

事件引起網民不滿，留言稱「為什麼洋人可以胡作非為，中國公民只能忍氣吞聲」、「歸根究底就是那個工作人員的錯！他要是嚴厲的讓他們（外國人）排隊，就不會發生這件事」、「什麼年代了？還讓外國人優先？有病吧！」。