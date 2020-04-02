大媽拒戴口罩闖麥當勞　發難鬧職員：你吹咩？ 網民：唔好難為人

在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，出門戴口罩除了保護自己，也是為社區防疫出一分力，惟日前有網民上傳影片，看到一名大媽因沒有口罩入快餐店，被職員勸喻離開，結果她破口大罵，大聲指罵職員和幫口食客，其間更指：「我而家入咗嚟，你吹咩？」遭網民狠批自私兼害人害己。

一名沒有口罩的大媽日前入深水埗快餐店被拒，她隨即對職員和幫口食客破口大罵，現場影片掀網民熱議。（fb「香港突發事故報料區」）

網民周一（3月30日）在facebook 群組「香港突發事故報料區」發帖，稱在當天早上8時左右，於深水埗某間麥當勞內遇到一名無戴口罩的大媽，職員見狀立即上前，並拒絕她入店內。影片所見，大媽開初稱自己只是一時忘記戴口罩，「費時落返去吖嘛，買廿零蚊早餐」，又聲大夾惡表示：「我而家入咗嚟，你吹咩？你拖我出去囉，你報警啦！」

隨後有食客看不過眼，加入「戰團」指責大媽，又說「你唔好咁講啊，而家真係有人報警㗎」，示意對方不要離開；惟大媽繼續振振有詞地繼續發難：「閂閘啦，拉閘啦，做嚟做咩啫？咁鬼驚！」她更稱自己有否戴口罩，也與其他人無關。

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大批網民看後同樣不齒大媽所為，批評她自私，「成個社會為咗呢啲人付出極大代價」、「戴口罩有幾難，想死都唔好累人」，又指責大媽為本港抗疫工作拖後腿，「害人害物，點全民抗疫？」；亦有人認為新規例下，顧客與員工的紛爭無日無之，員工成了磨心，希望市民盡量配合安排，「佢哋都係打份工，唔好難為人」。

（fb群組「香港突發事故報料區」）

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