無品大叔拒戴口罩觀塘闖餐廳　食客拍片圍罵　即撒胡椒粉狂咳報復

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未受控，政府推出防疫措施，禁止4人以上公眾聚集，同時要求食肆只招待戴口罩以及配合量體溫的食客，但仍有市民明知故犯。有網民分享親身經歷，指周日（29日）於觀塘apm用餐時，見到一名無戴口罩的中年男子強行闖入餐廳，侍應好心提醒反被他大罵及要脅投訴。大叔之後被食客圍罵，更拿出手機反拍別人及特登撒胡椒粉狂咳，片段引來網民聲討及瘋傳。

有網民周日（29日）於觀塘目擊一名無戴口罩的男子強行闖入餐廳，職員拒絕招待時他更一度要脅要投訴。（fb專頁「BB也Shopping」圖片）

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被網民瘋傳的片段最初由facebook專頁「BB也Shopping」上載，樓主稱周日（29日）下午約2時45分，與女兒到觀塘apm商場一餐廳用膳，見到一名無戴口罩的中年男子與女友人於餐廳門外取籌。她指看到侍應要求男子戴上口罩才能進入，女友人遂拿出口罩遞給男子，惟他「將口罩連膠袋遮掩面部，並無帶上」，然後強行進入餐廳。

樓主與另一女食客看不過眼拍下大叔的行為，對方卻撒胡椒粉並狂咳。（fb專頁「BB也Shopping」圖片）

職員見狀再次要求大叔戴口罩，但他仍不理會，最終餐廳決定拒絕招待，「佢堅持話自己唔食，但對面屋企人可以食」，餐廳無奈只好請商場職員要求他離開。

樓主指，大叔於餐廳內一度大罵職員，「佢話要中招，用唔用口罩都會中武漢肺炎，話唔會有警察上嚟拉佢」，又指責其他食客「多事」，並要脅職員，指「如果唔畀佢落單，會打電話投訴職員」。大叔之後更對商場保安稱他並無離港，亦無電子手環，「仲問保安係咪驚佢有病」。

樓主與另一女食客看不過眼，以手機拍下大叔的行為，卻被對方反拍，「佢見我影佢相，就用胡椒粉撒向我，對住我同女人咳好多次，散播病毒」。最終餐廳與商場職員商量後決定報警，「餐廳入邊食客全部都一齊起哄鬧佢，最後女人冇面要離開」。樓主指，事件最終「受害者」是餐廳職員，因大叔離開後他們要立即大清潔，消毒大叔坐過的位置。

不少網民看過帖文即炮轟大叔自私，指其行為猶如播毒，威脅在場其他食客，更加難為了餐廳職員，「而家呢啲咁嘅風頭火勢，我自己落樓下嗰間茶餐廳都會特登帶個口罩入去，呢啲係社會責任，既然立咗例大家應該跟住做」、「香港真係有好多呢啲咁嘅人，所以見到一定要出聲」、「向你撒胡椒粉已經係攻擊，可以報警跟進」。