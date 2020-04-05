【生活百科】紙包飲品包裝含鋁箔不宜回收？　測試結果拆解真相

網傳紙包飲品等鋁箔包裝是由紙、鋁箔、塑膠等共7種材料合成，並用黏着劑將它們緊緊黏在一起，因此難以做資源回收，究竟這說法是真定假？有台灣電視台進行測試解開這個疑團。

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台灣公共電視《流言追追追》就紙包飲品等鋁箔包裝是否難以回收進行實驗。資源回收的第一步，就是清洗鋁箔包，為了破解這個傳言，主持人把清洗過的鋁箔包剪碎，放到散漿機裏打成紙漿，接着專家要求大家把紙漿過濾。

網傳鋁箔包裝是由紙、鋁箔、塑膠等共7種材料合成，並用黏着劑將它們緊緊黏在一起，因此難以做資源回收。（Youtube「Buzzgogogo」短片截圖）

因為鋁箔有7層材質，加水打散之後，紙纖維會變得又濃又稠的紙漿，而鋁箔和聚乙烯這些材質，因為不溶於水且尺寸較大，無法通過濾網自然就單獨分離出來，被分離出來的鋁和聚乙烯這些材質，都可以再利用，至於紙漿當然就是變成再生紙，所以鋁箔包是可以，輕鬆回收再利用的。因此傳言鋁箔包裝是難以回收的說法是假的。

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