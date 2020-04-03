清明掃墓3歲仔問一句超恐怖　外國爸媽同驚慓：孩子自爆上世點死

不少人睇樓都愛帶孩子同行，因為傳言孩子能看到成人看不到的東西，你相信嗎？清明臨近，不少人減少聚集分批掃墓，有網民提及無人幫忙或要帶孩子同行，沒料竟演變成靈異話題，孩子一句話，隨時嚇死人。

有網民分享掃墓時孩子問了一句，即時令人膽戰心驚。圖為示意圖。(資料圖片)

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近日有市民談及拜山，無人幫忙照顧下猶豫應否帶孩子同行，網民多不建議，稱疫情下不外出較穩陣，別說孩子，大人如可以也應別去。

其後有網民分享一件恐怖往事，指早年曾和3歲孩子一同拜山，離開時孩子突然天真地問：「那些公公婆婆坐在那裏幹什麼?」，登時令他感到毛骨悚然，只能急急離場。

這個留言令其他網民大嚇一跳，不少人都稱相信孩子或嬰兒，會看到一些成人看不到的事，有人指孩子仍是嬰兒時，常看着一個沒人的方向眼也不眨令人心驚，有爸媽也稱曾見過孩子看着沒人的方向甜笑，猶如有人和他在玩耍，一樣令人毛管戙。

其實恐怖童言童語，在Twitter也曾引起外國網民討論， 有人分享3歲孩子突然問「人死後會怎樣？」，當她還在糾結如何回答時，孩子竟說「沒關係，我還記得，我們都會變成新的。」，然後笑着走開，單看外國樓主文字描述，也感到當時氣氛極度詭異，更有家長指帶孩子走過一條小溪，沒料孩子突然很認真的說，「我曾死在那裏」，超级恐怖。

【慎入】外國網民分享的故事，超級恐怖！

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