【貓奴心聲】百厭貓整爛精華液　奴才出Po求安慰　商家出手悲變喜

相信有養貓的奴才都知道「主子」平日最愛擒高爬低，一個不留神就會發生悲劇。有網民昨日在facebook分享照片，稱放在家中精華液才入手不足一日，即被百厭貓打爛，非常「肉赤」。帖文吸引貓奴們大談自身慘痛經歷，終獲店家的注意，主動送上同一款產品；失而復得，樓主最後捐出相應金額予保護遺棄動物協會。

有奴才昨日在facebook分享照片，稱放在家中精華液才入手不足一日，立即被百厭貓多手打爛，令她非常「肉赤」。（fb「天下貓貓一樣貓群組」）

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該名網民日前在facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」發帖，表示自己早上才買的一瓶精華液，同一天即被貓主子弄到地上跌破，約700元就此變成地上一灘液體，感到「肉很赤」。樓主心情久未平復，唯有在網上求安慰，詢問網民有否同類經歷，「求大家分享出嚟畀我平伏下，等我個心好過啲」。

一眾同路人見帖紛紛留言，有電器類「苦主」稱，「55吋電視用左唔夠一個月推跌咗落地」、「跑步機第一日買返嚟，咬斷曬啲電線」，Mac機和手提電腦等都只是入門級悲劇。即使是貴價手袋，主子同樣不放過，「主子幫我個Hermes Garden Party 打窿」，讓不少奴才感嘆：「cheap嗰啲冇打爛，爛嘅都係貴嘢，我懷疑佢識揀嚟推」。

帖文在短短一天便有近千五則留言，大部分都是同類「案例」，令網民不禁笑言：「呢個post（帖）真係好治癒。」有人就將帖文轉發給店家，未料店方主動安排補送同款精華液，着事主聯絡他們，開玩笑說這樣才能真正平伏其心情。

事件終轉悲為喜，樓主後來更新帖文指，「如果我白白咁因為家中大帝嘅好事受人家好禮，我唔係咁好意思」，故將精華液所需金額捐予保護遺棄動物協會，把店家的一番心意分享出去，「希望大家記住主子無罪，愛錫主子如同家人，不離不棄」。

（fb群組「天下貓貓一樣貓群組」）

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