港鐵車廂接連現男子強吻乘客腳板　網民：睇外表似同一人

疫情下搭港鐵要做好防護措施，除了戴好口罩還要眼顧四方！今日（2日）有網民在筲箕灣facebook群組帖文，指今日下午乘港鐵時，有一名無戴口罩的男子在筲箕灣站上車，向兩名小朋友搭訕，繼而蹲下並脫去其中一個小朋友的鞋襪，吻了腳底一下，然後在西灣河站下車。事發突然無人懂反應，網民其後發現小朋友根本不認識吻腳男，呼籲街坊小心。

其後另有網民在fb群組「Tai Po 大埔」貼出類似照片，相中一個男子親吻一個成年男子的雙腳。照片中兩名吻腳男衣着並不相同，但網民指其外貌有點相似，「睇外表似同一人」，也有人懷疑吻腳男可能有精神或智力問題。港鐵回覆《香港01》指，並無收到相關事件的報告。

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樓主在fb群組「筲箕灣人筲箕灣事」帖文，指今日下午12點半左右，她乘港鐵在筲箕灣上車，隨後有一名年約24歲的男子跟着走入車廂，樓主見他沒有戴口罩就行得遠遠。男子在車內稱自己會在西灣河下車，向前方兩個坐着的小朋友搭訕，那兩個小朋友相信是小學生。

她指然後揹黑書包的小朋友「好醒即刻起身」站到一旁，但另一名小朋友沒有行開繼續坐着，任由男子蹲下脫去他的鞋襪，「拎起佢隻腳錫咗佢腳底一啖」，親完「個樣頗得意」，然後起身在西灣河站離開。

樓主隨後走過去問小朋友是否認識吻腳男，但小朋友說不認識，「我即刻畀消毒濕紙巾佢，叫佢即刻抹一抹腳底，及提醒他要小心接觸無戴口罩的人。樓主文末又叮囑街坊，「大家小心，可能會遇上他」。

樓主認為「細路哥唔識處理」，直至自己遞上濕紙巾後，才有另一名叔叔上前一同遞上濕紙巾。事件亦嚇怕群組內的街坊，又指小朋友可能不懂反應，呼籲大家應該守望相助，亦有人指吻腳男行為極度異於常人，懷疑他會否是有精神或智力問題。

樓主回應《香港01》記者查詢時指，整個過程發生得相當快，兩個小朋友原本坐着，「一個好快企咗起身，另一個就冇任何反應，可能太突然」。事後她上前查看小朋友狀況，才得悉他不認識吻腳男，幸好小朋友「都冇好驚」。

港鐵回覆《香港01》指，並無收到相關事件的報告。