AV女優櫻井彩曾遭粉絲性侵　怕「真槍實彈」需引退：想安靜生活

男生趁夜闌人靜看AV，腦海可能會浮起變態想法，但請不要讓自己成為魔鬼！日本AV女優櫻井彩原本是片商SOD的宣傳員工，入職一年後以「員工轉戰幕前」名義出道，巨乳身材吸引不少粉絲，但近年很少拍片，去年尾更宣布引退，過程很低調。原來她2017年時，有天回家路上被一名粉絲性侵，患上創傷後壓力症候群，自此每次拍片要「真槍實彈」時會出現恐慌症症狀。近日她在網上分享希望像普通人一樣安靜生活，更眾籌製作一本告別寫真和真粉絲道別。

日本AV女優櫻井彩擁有傲人上圍，拍下約300部作品，但近年產量大減，去年突然引退。（影片封面）

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現年31歲的女優櫻井彩2011年加入業界，原本是一名普通社員，翌年正式下海拍片，多年來留下約300部作品，因身材傲人H奶而且長相甜美，以普通社員身份出道也增添了一份貼地感，獲不少絲粉絲支持。惟近年她產量大減，很少在幕前出現。

她在Twitter透露原因，原來2017年有天她收工回家時，被一名自稱是粉絲的男子性侵，事後她因AV女優的身份擔心被說閒話不敢張揚，連經紀人都不知情，至隔年3月警方決定起訴該男子，她才敢提起。

櫻井彩出道時號稱是宣傳部員工轉拍AV，她回憶道當初很害怕，但不後悔。（影片封面）

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可惜這次的事件造成的陰影，令她患上患創傷後壓力症候群，拍片時要和男優埋身肉搏，「真槍實彈」階段會很驚恐，出現恐慌症症狀，突然呼吸困難、氣悶等，甚至連外出都不敢步行，要坐的士出入。這也令她體型暴瘦，精神狀態也不適合繼續拍片。去年尾她在網上宣布退役，只會接一些攝影會及陪酒的工作。

雖然退出AV界，但仍有不少真粉絲擔心櫻井彩近況，她說現在只想像一個普通人一樣安靜生活，而且完全無復出打算。今年2月她已經完全停工，沒有像一些知名女優一樣拍攝告別作及辦退役典禮，徹底被一個變態粉絲毀了整個職業生涯。

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櫻井彩說會用3個月時間製作寫真，希望在櫻花盛開的時候拍攝。（Twitter圖片）

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因為未正式告別，櫻井彩2月時在網上眾籌250萬日圓推出一本10周年紀念寫真集， 3月已經達標，她提到會花3個月拍攝紀念寫真。她在網站還分享，最初不打算成為女優，收到公司要求時她都非常擔心，但拍了10年後並沒後悔，寫真是她以AV女優「櫻井彩」名義留下的最後一部作品，希望粉絲陪她一起退役，期待在櫻花盛開的季節拍攝。

台灣網紅一劍浣春秋也評論事件，認為不可以因一個女生是AV女優，「就認為性侵對她是小case，覺得她們說NO其實是OK，甚至是很想要的，那真的很恐怖」，粉絲絕不應有這種想法。