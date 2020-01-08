AV女優白石茉莉奈遭兒揭發曾拍色情片　一招化解尷尬趁機教性知識

日本成人片女優白石茉莉奈擁有甜美臉孔和火辣身材，大方坦承已經結婚生子，受封「地方媽媽」稱號，仍深受大批男粉絲喜愛。日前在YouTube頻道上宣布畢業，引起一陣騷動，甚至有消息指出，是因為就讀小四的兒子似乎已經發現她是成人片女優，情況有些不妙。

白石茉莉奈瞞著家人踏入業界7年，先前接受《鏡週刊》訪問時透露，老公的確還被蒙在鼓裡，但目前就讀小四的兒子好像已經發現自己的職業，某天在幫孩子設定手機時，跳出的搜尋紀錄竟然有自己的姓氏，但兒子也沒有開口問，雖然會擔心，還是希望自己能給兒子好的性觀念，當兒子的好老師，「告訴他正確安全的性觀念，以後如何讓女孩子舒服，溫柔的方式，藉此增進親子彼此的信任感。」

白石茉莉奈即使是已婚身分還育有一個孩子，還是擁有大批死忠粉絲愛戴。（Twitter@shiraishimarina）

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白石茉莉奈2013年踏入成人界，因丈夫長期在海外工作，按耐不住寂寞，只好自己來，一周達4次，才秘密投身成人片工作圈，當時她表示「老公並不知道她拍片」，但外界對此保留遲疑態度，認為可能是片商的炒作手段。

AV女優白石茉莉奈不時於網上分享性感照。（Twitter@shiraishimarina）

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在2013年出道的白石茉莉奈，隔年就拿下了新人獎，即使是已婚身分還育有一個孩子，還是擁有大批死忠粉絲愛戴，日前卻在SOD的YouTube頻道上宣布「卒業消息」，雖然沒有用到「引退」一詞，但已經許久未推出作品，也有網友發文表示「覺得不樂觀，但說不定還是會有一些其他的演出活動。」不過此消息不久後被一劍浣春秋澄清，她只是要離開SOD，並非退出業界。

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