【新冠肺炎】不忍兩孩單親媽同事被炒　台女自願代替惹哭網民

患難見真情，在面對困境仍能守望相助才是真朋友。台灣有女子日前得知公司裁員，並選中了同部門的單親媽媽同事，深怕對方難找新工作，更要獨力撫養2個小朋友，故主動向部門主管表示願意代替離職。她的舉動在網上掀起熱烈討論，網民紛紛大讚她善良，「好人有好報」，但也有人擔心兩人將同被解僱。

有台女日前得知公司將解僱單親媽媽同事，深怕對方難找新工作，故主動表示願意代替離職，獲網民激讚。（fb「爆怨公社」）

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該台女周二在facebook群組「爆怨公社」發帖，稱其公司受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，需縮減開支。由於不放無薪假，公司要求各部門資遣（資方依被解僱者的年資發放一定金額）一人，當她獲悉所屬部門選中了育有兩孩的單親媽媽後，即向公司表示：「一個人要養2個小孩，而且她都已經45歲了，若被資遣是要她上哪找工作？」

台女表示，很多家庭都只靠一份薪水維持生活，難以想象部分人中年失業的心情。（Getty Images）

台女其後「自動請纓」提出代替單親媽媽同事離開，「不然資遣我吧」；並在帖中稱，「許多家庭都是靠一份薪水維持生活，尤其是中年失業的心情更是難以言喻」，她又問網民「我這麼做是不是很傻？」

雖然未知事件最後結局，但大批網民讚賞樓主，表示「在能力範圍內幫助別人…妳真的很棒」、「當妳同事幸福又幸運」。另外也有部分人擔心樓主飯碗，認為公司本想裁減人手，現時很有可能直接解僱兩人，「對於那位老員工來說，妳很善良；對於那間公司來說，多資遣一個而已」，「被資遣的原因很多，不是一個抵一個那麼簡單呀」。

（facebook群組「爆怨公社」）

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