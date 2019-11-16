【好人好事】六旬婦每日徒步20公里上下班　 好心同事籌款送新車

人在外國，沒有汽車代步就像失去雙腳一樣。美國一名六旬婦人的汽車3個月前故障後，因缺乏金錢修理，只好每日徒步約20公里上下班，同事得知情況後決定發起網上眾籌，在多名好心網民及汽車經銷商協助下順利買了一輛新車給她。婦人收到同事送上的驚喜時，感動得流下眼淚，發起眾籌的同事稱，希望藉事件讓婦人知道，社區內仍有很多人關心她及願意伸出援手。

60歲的奎因的座駕早前故障，由於未能負擔汽車維修費用，她只好每日徒步上下班，同事得知後決定眾籌送上新車。（fb「Josh Lewis」圖片）

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現時60歲的奎因（Darlene Quinn）一向於於美國南卡羅萊納州一快遞公司工作，3個月前她的座駕故障後，由於未能負擔汽車維修費用，只好每日徒步上下班，每程至少要行12公里。奎因的同事路易斯（Josh Lewis）和老闆發現她無論雨天或嚴寒天氣下，亦獨自走在街頭，便讓她乘坐「順風車」，後來得知她徒步上下班的原因，便決定要為她眾籌購買新車。

對事件毫不知情的奎因收到「驚喜大禮」時，即忍不住流下眼淚。（fb「Josh Lewis」圖片）

網上眾籌發起僅一周便獲逾150名好心網民支持，順利籌到足夠金錢。路易斯遂利用金錢購入新車，並為奎因舉辦送車派對，對事件毫不知情的奎因收到「驚喜大禮」時，即忍不住流下眼淚，哭着說：「不敢相信這樣的事情竟然會發生在自己身上。」

奎因事後表示對於不少陌生人願意伸出援手感到難以置信，希望有機會向眾人道謝，又親手寫了感謝卡送給發起眾籌的路易斯。至於路易斯則謙虛指他所做的只是舉手之勞，他只想讓奎因知道：「社區中有很多人愛你、關心你，你在工作上激勵了我們許多人。」他又指除了好心網民，另有兩間汽車經銷商提供協助，包括讓奎因免費入油和免費換胎。

（綜合）