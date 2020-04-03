疫情下英國爸爸失業財困　槍殺妻女愛犬後自盡　兩天前還一同郊遊

新冠肺炎（COVID-19）除可能奪去確診者的性命，可能還間接害死很多無辜家庭。因應疫情多國出現封城停工情況，英國一個4人家庭，父親最近因停工失業，及因擴建住所出現財務問題，日前在家中槍殺妻子、兩名分別5歲及3歲的幼女、愛犬，最後開槍自盡。鄰居和朋友對事件極其吃驚，因他們一家非常親密，社交媒體最近才上載共享天倫之樂的照片。當地警方認為是家庭悲劇，事件無可疑人士介入，又指英國最近已發生3宗同類事件。

Needham一家經常上載家庭照片，兩夫婦喜歡帶兩女到處玩。（死者fb圖片）

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這宗家庭悲劇發生於西薩塞克斯郡（West Sussex），42歲建築工Robert Needham、他的40歲妻子Kelly Fitzgibbons、 5歲女Ava、3歲女兒Lexi及愛犬都死於家中，全因槍擊而死。當地傳媒指，Needham是開槍自殺，而他自盡前已先後殺死妻女及愛犬。

事發於當地時間周日（上月29日），Needham的朋友Ronald Peacock致電給他卻無人接聽，Peacock索性去他家門前按門鈴也沒人應門，決定爬入他的家，結果發現一家四口的屍體。

警方到場後，在床上發現兩名孩子的屍體，父母則死在樓上，Peacock事發後拒絕接受傳媒訪問。Needham的朋友透露，自從Needham的父親死後，他就搬回77歲母親Maureen Needham價值60萬英鎊的住所居住，一直在搞擴建工程。可惜因新冠肺炎疫情，Needham工作的建築公司停運，失業下財務出現問題，一家人也失去經濟支柱，最近非常困擾他。

Needham很愛惜女兒，時常陪着她們拍照。（死者fb圖片）

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Needham的母親非常愛惜孫女，但槍擊發生時她正因疫情在自我隔離，所以不在場避過一劫。一名77歲的鄰居透露，他已經認識這家庭40年，他們一家最近沒異常而且一直很親密，和諧得很。

從死者的社交平台可見，他們一家人生活美滿，自女兒出生後經常在網上分享生活點滴，可以看出Needham很愛惜妻子及兩名女兒，甚至乎時發前兩天，一家人才出去郊遊共享天倫之樂。

西薩塞克斯警方周三已完成驗屍，認為無可疑人士涉及這宗命案，沒有逮捕任何人，負責的警長稱這是獨立案件，是一宗家庭悲劇，目前還未斷定Needham的犯案動機，所以還無法下定論。警方又提到疫情期間家暴問題有上升趨勢，另外英國近日最少出現3宗類似的「謀殺自殺」事件。

（綜合）