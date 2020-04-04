新冠肺炎｜台灣各縣市派防疫包 有麵又有小盆栽　最騎呢係桃園

2019冠狀病毒（COVID-19）持續肆虐，台灣封關後疫情未止，當地最近向民眾派發防疫包，縣市間各有不同，網民於facebook整合多個防疫包，發現有麵、零食、體溫計等，就連小盆栽及垃圾袋亦有，不少網民笑言猶如福袋，可謂「麻雀雖小，五臟俱全」。帖文還上載了香港的「防疫包」，只有檢疫手帶和兩張紙，被網民笑稱：「這也太寒酸了吧。」

台灣封關後疫情未止，當地最近向民眾派發防疫包，各縣市亦有不同，圖為台灣總統蔡英文。（資料圖片）

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該網民最近於fb專頁「爆廢公社公開版」上載多張照片，表示多個縣市向民眾派發14天檢疫的防疫物資包，每縣各有不同，例如新竹市主要是大量的糧食及零食，台中則貼心地附送體溫計，屏東還更附送免費串流平台序號看劇集。

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高雄反而有塑膠垃圾袋及衛生紙，原來因為家居隔離者的垃圾要分開包裝，於是多派垃圾袋以防污染。

其他縣的防疫包亦騎呢十足，宜蘭竟附送一包種子以種小盆栽，台北、台南走心靈路線，有一本「靜思語」，網民笑言：「叫你在家修身養性的意思嗎？」桃園市更是大量糧食，份量幾乎足夠一年食用，網民笑稱身為桃園人，今次終感到驕傲。

有網民留言稱其實收到防疫包已感到知足，又指比起其他國家，台灣今次已是做到足，「畢竟是物資，大家還是要心存感激」、「香港就是甚麼都沒有」、「我的那個超實用」、「謝謝派防疫包的各部門」。

（fb專頁「爆廢公社公開版」）