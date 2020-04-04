無品行山友將80年古樹變遊樂設施攀爬打卡　阿叔扮泰山捉樹藤飛蕩

2019冠狀病毒（COVID-19）影響下，香港最多人的地方不是旺角，而是山，疫情下市民郊遊頻率大增，但請不要破壞大自然！專門分享山野資訊的facebook專頁「The hiking Database 山野‧新聞庫」近日發帖，原來有一班中年行山客，多次將山上有70至80年歷史的古藤樹當遊樂設施，攀爬拍照還不夠，竟扮泰山捉住樹藤蕩來蕩去，恐怕會損害這些極具生態價的古樹。網民怒轟這些行為，認為玩危險動作可以去公園，而且連日來不停有山友發現類似事件，認為是同一班人所為。

專頁指連日來有網民報料，有一群行山客將古樹當遊樂設置，攀爬打卡，「仲可能幾個傻佬齊齊上」。（fb專頁「The hiking Database 山野‧新聞庫」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

行山欣賞大自然景色請用眼睛，不要「玩爛個場」。fb專頁「山野新聞庫」昨日發文指，近日收到多名網民報料，疑似同一班人多次做出破壞古樹行為，將古藤當遊樂設施，做盪鞦韆和引體上升，有網民已找到相關士人解釋問題，但這些人沒有理會，「不斷重複破壞行為又屢勸不改」。

上月尾，有網民發現這班大叔大嬸上山找白花魚藤，這種樹以粗大見稱，估計有70至80年歷史，極具生態價值，由於外型奇特吸引不少行山客觀看，但有些人硬要攀爬拍照，惡劣行山客「把魚藤當作臥床、椅子坐，更離譜的是把懸垂部份當作泰山繩蕩來蕩去」。專頁嘆道，白花魚藤雖以生命力強頑見稱，但承受兩個人體重始終會受傷，「更何況這是極具生態價的古樹呢」。

網民指一些大叔大媽愛擺奇怪甫士，卻在傷害古樹。（fb專頁「The hiking Database 山野‧新聞庫」圖片）

+ 10 + 9 + 8

同類事件有增無減，之後又有十多人去到某叢林位置，發現一棵藤王爭相拍照，「棵樹除咗靚仔之外邊有得罪班山友？做咩要輪住爬上去？」專頁解釋，古樹懸空部份有一定長度，中間位置會更脆弱，這班人又坐又跳，「又扮死攤屍，係咪想試下邊個可以用體重劈柴成功？」而樹身因為打斜生長，爬愈高愈易因槓桿原理拗斷，長期有人爬到最高點，「仲可能幾個傻佬齊齊上，緊有一日會斷喎，唔斷都傷啦」。

許多行山客網民看到照片都感痛心，這班大叔大嬸爬上去做出奇怪動作，而且表現興奮，「啲阿叔阿嬸好鍾意show呢啲on_ pose」、「馬戲團咩」。專頁亦質疑「喺棵樹上扮死係咩玩法」，嚴正提醒古樹粗大不代表不會死，他們的行為會加速古樹死亡，建議他們到合適人工設施做運動。